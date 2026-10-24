與 정보위 윤건영 "김정은, 당초 만나려던 인물은 왕후닝 아닌 리창"

김정은 북한 국무위원장이 24일 방중에서 당초 중국 권력 서열 2위인 리창 총리를 만날 예정이었으나 카운터파트가 서열 4위 왕후닝 전국인민정치협상회의 주석으로 변경된 것 같다는 평가가 국회 정보위원회 여당 간사인 윤건영 더불어민주당 의원으로부터 나왔다.

이날 <연합뉴스>를 보면 윤 의원은 "김 위원장과 중국 측 인사와의 접촉과 관련해 당초 리창 총리가 (단둥에) 방문하는 것으로 계획됐다가 바뀐 것으로 파악됐다고 (국정원으로부터) 추가 보고를 받았다"고 전했다.

윤 의원은 이어 "김 위원장은 (당초 미팅 예정이던) 리창 총리를 만난 것이 아니라 왕후닝 주석을 만난 것으로 확인됐다고 한다"고 설명했다.

이와 관련, 윤 의원은 김 위원장의 방북 소식이 알려진 후 언론 공지를 통해 국정원으로부터 김 위원장이 중국에서 리창 총리를 만난 것이 확인됐다고 밝혔다.

아울러 김 위원장의 방중은 당일 일정으로만 진행될 것으로 보인다고도 했다.

하지만 실제로 김 위원장이 단둥에서 만난 건 왕후닝 주석이었다. 김 위원장은 왕 주석을 만나 중국의 그간 지원에 고마움을 표하는 한편, 앞으로 북중 경제협력 가능성을 언급한 것으로 알려졌다.

다만 김 위원장의 예방 인물만 변경됐을 뿐, 실제 김 위원장은 이날 중 중국 일정을 마치고 단둥을 떠났다.

왕 주석은 일정을 마치고 신압록강대교를 이용해 북한으로 귀환하는 김 위원장을 배웅한 것으로 알려졌다.