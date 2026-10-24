경산시, ‘경산역전 골목형상점가’ 등 8곳 추가 지정

▲경산 골목형상점가 8곳 추가 지정ⓒ경산시 제공

경북 경산시는 지난 21일 골목형상점가 심의위원회 심의를 거쳐 ‘경산역전골목형상점가’ 등 8곳을 추가 지정했다.

골목형상점가는 면적 2,000㎡ 이내에 소상공인 점포가 15개 이상 밀집한 구역으로 지정되며, 온누리상품권 가맹 등록과 중기부·도 공모사업 참여 등을 통해 골목상권 활성화를 도모하는 제도다.

경산시는 올해 관련 조례를 제정하고 상반기 2개소를 최초 지정한 데 이어, 하반기 8개소(△경산역전 골목형상점가 △백천동골목형상점가 △옥곡꿈나무골목형상점가 △옥산중앙골목형상점가 △정평센터골목형상점가 △중방경안로 골목형상점가 △중방동골목형상점가 △하양캠퍼스길골목형상점가)를 추가 지정해 골목형상점가를 총 10곳으로 확대했다.

이번에 지정된 골목형상점가는 주민들의 일상과 밀접한 주거밀착형 근린상권부터 역세권과 구도심 상권까지 다양한 지역 특성을 반영하고 있다.

특히 경산역 인근의 ‘경산역전골목형상점가’는 대경선 이용객과 역세권 유동인구를 바탕으로 상권 활성화가 기대되며, 중앙로 일대의 ‘중방경안로골목형상점가’는 골프웨어·아웃도어 등 전문업종이 집적된 특화상권으로, 이번 지정을 통해 구도심 상권에 활력을 불어넣고 지역경제 활성화에 기여할 것으로 기대된다.

조현일 경산시장은 “이번 골목형상점가 추가 지정을 통해 지역 곳곳에 변화의 기반이 마련됐다”며 “앞으로도 골목상권에 지속적인 관심을 기울이고, 소상공인의 경쟁력을 높일 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.