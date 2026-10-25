‘2026 대구정원박람회’ 10월 23~27일 5일간 개최

▲시민정원(머무는시간 흐르는 일상)ⓒ대구시 제공

대구시는 지난 23일 금호강 하중도에서 공모전을 겸한 ‘2026 대구정원박람회’ 개막식을 개최하고, 오는 27일까지 5일간 이어간다.

2026 대구정원박람회는 ‘그리다.낭독하다.머물다.’를 주제로 학생과 시민, 기업 등이 직접 조성한 다양한 정원과 문화․체험 프로그램을 선보이는 시민 참여형 정원문화 축제다.

이날 오후 2시 하중도 메인무대에서 열린 개막식에는 주요 내빈과 정원 조성 참여자, 시민 등이 참석한 가운데 우수 정원작품 시상, 개막 퍼포먼스 등이 진행됐다.

추경호 대구시장은 개회사를 통해 정원박람회의 시작을 알리고, 우수 정원 작품 수상자들에게 대구광역시장상을 수여하며 참가자들의 열정과 노고를 격려했다.

올해 공모전에는 청소년부 4팀, 대학생부 16팀, 시민정원 19팀 등 총 39팀이 참여했다.

정원 분야 전문가 5명이 실제 조성된 작품을 대상으로 주제 적합성, 공간 구성력, 작품의 내구성과 편의성, 재료 및 연출의 독창성, 스토리 구성 등을 종합적으로 평가해 수상작을 선정했다.

부문별 금상은 청소년정원 ‘농촌의 집’, 대학생정원 ‘퇴고’, 시민정원 ‘머무는 시간, 흐르는 일상’이 각각 수상했다.

추 시장은 시상식에 이어 주요 내빈들과 함께 학생정원과 시민정원, 기업정원 등을 둘러보며 작품에 담긴 이야기와 조성 과정에 대한 설명을 듣고, 정원 조성에 참여한 학생과 시민, 기업 관계자들을 격려했다.

행사장에는 학생정원 20개소, 시민정원 19개소, 기업정원 8개소 등 총 77개소의 참여정원이 조성돼 있으며, 대구간송미술관과 협업한 ‘겸재테마정원’과 정원산업전 등 다채로운 볼거리도 마련됐다.

또 박람회 기간에는 정원작가와 학생, 시민이 함께하는 정원토크쇼를 비롯해 가족정원교실, 반려식물 상담소 등 다양한 체험 프로그램과 문화공연이 이어진다.

추경호 대구시장은 “학생과 시민들이 정성껏 조성한 정원마다 저마다의 생각과 이야기가 담겨 있어 더욱 뜻깊다”며 “우수한 작품을 선보인 수상자들에게 축하의 말씀을 전하고, 정원 조성에 참여한 모든 분들의 열정과 노고에 감사드린다”고 말했다.

한편 ‘2026 대구정원박람회’는 오는 27일까지 매일 오전 10시부터 오후 6시까지 금호강 하중도 일원에서 계속된다.