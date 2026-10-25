경산시립교향악단, 차이코프스키 대표 협주곡과 교향곡 한 무대에서 선보여

▲경산시립교향악단, 제12회 정기연주회 차이코프스키의 대표적인 협주곡과 교향곡 연주 안내 포스터ⓒ경산시 제공

경북 경산시립교향악단이 차이코프스키의 대표적인 협주곡과 교향곡을 한 무대에서 선보인다.

경산시립교향악단은 오는 11월 4일, 오후 7시 30분 영남대학교 천마아트센터 그랜드홀에서 제12회 정기연주회를 개최한다.

이번 정기연주회는 차이코프스키의 '피아노 협주곡 제1번 내림나단조, 작품번호 23'과 '교향곡 제4번 바단조, 작품번호 36'으로 구성된다.

경산시립교향악단 상임지휘자 정헌이 지휘하며, 세계적인 피아니스트 일리야 라쉬코프스키가 협연자로 무대에 오른다.

1부에서는 차이코프스키의 '피아노 협주곡 제1번'을 연주한다. 피아노와 오케스트라가 함께 만들어내는 화려한 선율과 역동적인 음악적 흐름을 감상할 수 있는 작품으로, 피아니스트 일리야 라쉬코프스키의 협연으로 무대의 완성도를 높인다.

라쉬코프스키는 2001년 롱티보 크레스팽 국제콩쿠르 2위를 비롯해 2005년 프레미오 하엔 국제 피아노 콩쿠르 1위, 홍콩 국제 피아노 콩쿠르 1위, 2007년 퀸 엘리자베스 국제콩쿠르 4위, 2011년 아서 루빈스타인 국제 피아노 마스터 콩쿠르 3위, 2012년 하마마쓰 국제 피아노 콩쿠르 1위 등을 수상한 피아니스트다. 마린스키 오케스트라, 굴벤키안 오케스트라, 체코 국립 심포니 오케스트라, 도쿄 심포니 오케스트라, 뉴재팬 필하모닉 등 세계 유수의 오케스트라와 협연했으며 현재 성신여자대학교 음악대학 기악과 피아노 전공 교수로 활동하고 있다.

2부에서는 차이코프스키 '교향곡 제4번'을 선보인다. 총 4악장으로 구성된 작품으로, 경산시립교향악단이 차이코프스키 특유의 풍부한 관현악 음향과 역동적인 연주를 선보이며 정기연주회의 대미를 장식한다.

이번 공연은 전석 무료로 진행되며, 1인당 4매까지 예매할 수 있다. 티켓은 27일, 오후 1시부터 티켓링크를 통해 예매할 수 있다. 공연은 오후 7시 30분부터 약 110분간 진행된다.