대구시, 26일부터 군위 제1첨단산업단지 사업타당성 확보 위한 1차 수요조사

▲군위 제1첨단산업단지 위치도ⓒ대구시 제공

대구시는 군위 제1첨단산업단지의 사업타당성 확보를 위해 사업시행 예정자인 대구도시개발공사와 함께 오는 26일부터 1차 설문을 시작으로 입주수요 조사에 나선다.

이번 조사는 산업단지 입주 가능성이 있는 기업들의 실제 수요와 필요한 부지 규모를 파악하기 위한 것으로, 대구시는 이를 토대로 내년 상반기 지방공기업평가원에 타당성검토를 의뢰할 계획이다.

조사 대상은 미래모빌리티, AI·로봇, 반도체, 기계·전자부품, 항공부품·MRO, 방산·항공방위 등 6개 주력 유치업종을 중심으로 하며, 수소, ICT융복합 및 첨단 업종전환 산업 관련 기업과 물류시설 수요도 함께 살펴본다.

조사는 전화·온라인 설문과 기업 방문을 병행하는 방식으로 진행된다. 기업별 입주의향과 희망면적, 입주시기 등을 중점적으로 확인하고, 투자계획과 추가 부지 수요도 파악할 예정이다.

1차 설문을 시작으로 11월에는 2차 조사를 실시하고, 12월에는 기업을 직접 방문해 설명할 계획이다.

대구시는 산업단지관리공단, 대구상공회의소, 대구테크노파크(TP), 대구기계부품연구원 등 유관기관 및 업종별 협회·단체의 협조를 받아 기업의 조사 참여를 확대하는 한편, 주요 대기업과 중견기업을 직접 방문해 구체적인 입주의향을 확인할 방침이다.

조사 결과는 기업별 입주 희망면적과 입주시기 등에 대한 분석을 거쳐 군위 제1첨단산단 타당성검토 자료에 반영할 예정이다.

군위 제1첨단산단은 군위군 소보면 일원 약 5백만㎡(약 152만 평)에 총사업비 1조 5천억 원을 투입해 단계별로 조성할 계획이다.

대구~경북 광역철도 예비타당성조사 통과로 광역교통망 구축이 가시화된 만큼, 대구시는 기업 수요를 면밀히 파악하고 산업단지 조성을 위한 후속 절차를 준비해 나갈 방침이다.

나웅진 대구시 신공항건설단장은 “관계기관과 협력해 유망기업의 참여희망을 넓히고, 그 결과를 바탕으로 지방공기업평가원 타당성검토 통과를 철저히 준비하겠다”며 “철도·공항 등 광역 교통 인프라를 갖춘 군위 첨단산단이 대구 발전의 한 축이 될 수 있도록 사업 추진에 만전을 기하겠다”고 말했다.