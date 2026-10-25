‘제22회 한일(호쿠리쿠) 경제교류회의’ 대구에서 13년만에 개최

대구광역시는 지난 10월 21~24일까지 대구 메리어트호텔과 엑스코(EXCO) 일원에서 한일 양국 지자체․기관․기업인 120여 명이 모인 가운데 ‘제22회 한일(호쿠리쿠) 경제교류회의’를 개최했다.

이번 회의는 민선 9기 출범 첫해, 2013년 이후 대구에서는 13년 만에 개최돼 한일 경제협력을 다지고 대구의 미래 신산업 경쟁력을 알리는 자리가 됐다.

한일(호쿠리쿠) 경제교류회의는 2000년부터 이어져 온 대표적인 한일 지역경제 교류 플랫폼으로, 한국 산업통상부·한일경제협회와 일본 경제산업성 중부경제산업국·호쿠리쿠경제연합회․호쿠리쿠AJEC이 공동 주최하며 양국에서 번갈아 개최하고 있다.

한국의 대구·울산·강원·경북과 일본의 도야마·이시카와·후쿠이가 참여하는 올해 회의는 ‘수교 60주년을 넘어 실천으로–한일(호쿠리쿠) 지역 교류’를 주제로 개최됐으며, 양국 정부·지자체·경제단체 및 기업 관계자 등 120여 명이 참석했다.

특히 이번 회의는 ‘2026 미래혁신기술박람회(FIX 2026)’와 연계해 대구의 미래산업 역량을 알리는 기회가 됐다.

10월 22일 일본 대표단은 FIX 2026을 참관하고 삼보모터스, 대성하이텍 등 지역 기업을 방문해 첨단 제조기술과 산업현장을 살펴봤다. 대구시는 미래모빌리티·로봇·인공지능(AI) 등 미래 신산업의 경쟁력을 소개하고 산업·기술 협력 가능성을 모색했다.

23일 본회의에서는 ‘지역 활성화 정책’과 ‘미래·성장 산업’을 주제로 양국의 정책과 산업 발전 사례를 공유했다. 오전에는 회원 지자체의 지역경제 활성화 정책을, 오후에는 로봇·인공지능(AI) 등 미래산업 분야의 협력 방안을 논의했다.

이번 행사에는 10월 21~23일까지 ‘한일(큐슈) 경제협력회의 2026’도 대구에서 함께 열려 경제교류의 폭을 넓혔다. 양국 지자체·경제단체·기업 관계자 등 60여 명이 참여했으며, 대구시는 호쿠리쿠와 큐슈 등 일본 주요 경제권과의 교류를 통해 지역 기업의 협력 기회를 넓히고 경제·산업 네트워크를 강화하는 계기를 마련했다.

대구시는 앞으로도 일본 주요 지역과의 산업 교류를 확대하고 지역 기업의 글로벌 협력 기회를 넓혀 나갈 계획이다.

추경호 대구시장은 “민선 9기 출범 첫해, 13년 만에 대구에서 열린 이번 회의는 한일 양국이 미래 협력을 함께 모색하는 뜻깊은 자리였다”며 “대구의 미래산업 역량을 알린 이번 만남이 양국 지역과 기업 간 실질적인 경제협력으로 이어지기를 기대한다”고 말했다.