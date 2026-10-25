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[속보] '尹 멘토' 신평, 李정권에 "자신이 판 함정 빠져 명 단축…내년 총선 야권이 압승"
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[속보] '尹 멘토' 신평, 李정권에 "자신이 판 함정 빠져 명 단축…내년 총선 야권이 압승"

허환주 기자  |  기사입력 2026.10.25. 13:28:52

한때 윤석열 전 대통령 멘토로 알려졌던 신평 변호사가 "데이터 상으로 보면, 28년 4월 총선에서는 야권이 거꾸로 압승할 것"이라고 전망했다.

신 변호사는 25일 자신의 페이스북에 이재명 정부를 두고 "어쩌면 정권은 자신이 판 함정에 빠져 스스로 그 명을 단축하는 형국"이라며 이 같이 말했다.

그는 "이재명 정부의 성립 초기에 정부의 핵심 인사를 일부러 찾아가 '승리자로서 무엇보다 관용을 베풀 수 있어야 합니다. 최소한의 처벌로 마무리한 뒤 아무쪼록 화합과 번영의 길로 나아가기를 바랍니다'라고 말했다"며 "그의 대답은 이랬다. “우리도 잘 알고 있습니다. 추석이 되기 전에 사법처리를 가능한 한 신속하게 끝내고 본격적으로 국정과제를 실현해 나갈 생각입니다'"라고 전했다.

그는 "그랬던 것이 온갖 특검을 만들고 그것도 부족하여 마무리 특검까지 만들어 그들이 원래 예정했던 시일을 1년 넘게 더 질질 끌었다"며 "그 사이 명예욕과 과시욕에 넘치는 특검들은 칼을 마구잡이로 휘둘렀다"라고 주장장했다.

그는 "그 결과 사법처리의 방식이 잔인하고 참혹하다고 할 수 있을 정도여서 당하는 쪽에서 가지는 분노와 원한은 점점 커져 이제 하늘을 찌를 기세"라며 "앞으로 아무리 화합의 방책을 꺼내놓아도 씨알이 먹히지 않을 것이고, 이를 아는 정권은 더욱 외길로 치달을 전망"이라고 분석했다.

▲ 신평 변호사와 윤석열 전 대통령. ⓒ신평 페이스북
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허환주

허환주 기자

메일보내기kakiru@pressian.com

2009년 프레시안에 입사한 이후, 사람에 관심을 두고 여러 기사를 썼다. 2012년에는 제1회 온라인저널리즘 '탐사 기획보도 부문' 최우수상을, 2015년에는 한국기자협회에서 '이달의 기자상'을 받기도 했다. 현재는 기획팀에서 일하고 있다.

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