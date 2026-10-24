[속보] '오세훈 무죄'에 한동훈 비난, 왜?…김계리 "명태균 키워준 게 韓"·이준석 "천박한 법기술자 때문"

윤석열 전 대통령의 변호인인 김계리 변호사가 오세훈 서울시장의 '명태균 여론조사 비용 대납 사건' 무죄와 관련해, 해당 사건의 원인을 한동훈 무소속 의원에게 돌렸다.

한 의원이 국민의힘 당대표를 지내던 시절 '명태균 수사'를 촉구한 것 등을 염두에 두고, 화살을 한 의원으로 돌리는 것으로 해석된다.

김계리 변호사는 23일 자신의 페이스북에 글을 올리고 "한동훈 씨 책임을 지시라. 김건희 특검에서 기소한 명태균 사건, 채상병 특검에서 기소한 런종섭 사건, 다 당신이 키운거잖나"라고 비난했다.

김 변호사는 "명태균 건도 당신이 열심히 키워줬다. 언론이 좋아하는 프레임으로 나대며 나불거렸다. 당게 게시판이 그리 덮고 싶던가?"라며 "윤석열 정부의 25번의 거부권의 행사 중 6건이 김건희 특검과 채상병 특검이다. 모두가 당신이 민주당 2중대로 앞장서서 압박을 해준 덕에 민주당이 자신있게 일사부재의 원칙도 무시해가며 수차례 반복하여 특검법을 찍어대었던 것이다. 결국 둘 다 무죄다"라고 비난했다.

김 변호사는 "대통령을 압박하고 정치적으로 고립시켜 보수 궤멸에 앞장 섰던 한동훈 씨. 왜 사과 한마디 없나. 그때는 '내가' 지금은 니가 인가? 대통령 탄핵 시키면 '내가' 1짱먹고 대통령 될 수 있을 줄 알았나? 명태균 묻은 윤석열, 오세훈, (이준석) 다 날리면 '내가' 원탑될 줄 알았나?"라고 비난했다.

윤석열 전 대통령 추종 세력만 이같은 비난을 하고 있는 건 아니다. '명태균 게이트'가 언론에 확산되는 계기가 됐던 '이준석 녹취록 뉴스토마토 보도'의 당사자인 이준석 개혁신당 의원도 '명태균 여론조사 비용 대납 사건'의 원인 제공자 중 하나로 한동훈 의원을 지목했다.

이 의원은 23일 YTN 라디오 <장성철의 뉴스명당>에 출연해 한 의원을 겨냥, "천박한 법 기술자"라며 "오 시장은 (한 의원과) 함께할 생각이 없다"고 말했다. 특히 이 의원은 "오세훈 시장이 재판 결과 나오는 것은 법 기술자 하나가 이거(명태균 게이트) 온 동네 떠들고 다녀서 그렇게 된 것"이라며 "어떤 '천박한 법 기술자'가 내 편 네 편 안 가리고 무조건 남 죽이려고 날뛰다가 이 꼴 난 것"이라고 주장했다.

오세훈 서울시장이 재판에 넘겨진 것 자체의 원인 제공자가 한 의원이라는 주장이다.

한동훈 의원은 국민의힘 대표 시절 최고위원회의 등 공식 석상에서 수차례 명태균 씨 관련 '엄정 수사'를 검찰에 촉구한 바 있다. 한 의원은 당시"명태균 씨와 같은 협잡꾼과 정치 브로커가 음험하게 활개치는 구태정치를 바꾸겠다"면서 "결연한 각오로 신속· 엄정한 수사를 촉구한다"고 발언했었다.

한 의원이 명태균 게이트와 오 시장 재판의 '촉발자'라는 주장 자체는 '정치 공세' 수준의 무리한 분석이다. 다만 야권 내부에서 이른바 '윤어게인' 등 강성 우파들이나, 이준석 의원 같은 일부 '보수 쇄신파' 인사들이 한 의원에 대해 갖고 있는 감정의 골이 여전히 깊다는 것을 보여준다. 법원이 오 시장에 무죄를 선고한 것이 한 의원에게 유리하지만은 않다는 정황이다.