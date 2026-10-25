포항시, 2028 세계제조업포럼 유치 총력…밀라노서 협력 확대

2027년 개관 예정 POEX 연계 국제행사 유치 기반 마련

경북 포항시가 오는 2028년 세계제조업포럼(WMF) 유치를 위해 이탈리아 밀라노에서 재단 및 현지 주요 기관과 협력 방안을 논의했다.

포항시 대표단은 지난 22~23일 밀라노에서 열린 세계제조업포럼(WMF 2026)을 참관하고, 포럼 운영 방식과 국제행사 유치 전략을 살폈다.

이번 포럼에서는 스마트 제조 혁신과 제조업의 미래를 주제로 다양한 논의가 진행됐으며, 포스텍 김덕영 교수가 한국과 동아시아의 스마트 제조 혁신 동향을 발표했다.

대표단은 롬바르디아주정부와 롬바르디아 산업연맹, 아솔롬바르다 등 현지 기관 관계자들과 만나 포항의 산업 경쟁력과 국제회의 유치 여건을 소개했다.

특히 철강산업의 저탄소·지속가능 전환 역량과 2027년 개관 예정인 포항국제전시컨벤션센터(POEX)를 바탕으로 2028년 포럼 유치에 대한 관심과 협력을 요청했다.

방문단은 밀라노의 대규모 컨벤션센터인 알리안츠 미코도 방문해 국제회의 운영 사례와 친환경 시설 관리, 접근성 개선 방안 등을 살폈다.

향후 POEX 운영과 국제행사 유치에 활용할 수 있는 실무 경험을 확보하기 위한 행보다.

포항시는 지난 7월부터 WMF 재단 주요 인사들과 포럼 유치 관련 협의를 이어왔으며, 이번 방문을 계기로 현지 산업계 및 MICE 관계기관과의 협력 기반도 넓혔다.

이상현 포항시 관광컨벤션도시추진본부장은 재단과의 지속적인 소통을 바탕으로 현지 기관들과 협력 관계를 강화하고, POEX 개관을 계기로 포항을 글로벌 제조업 교류의 거점으로 육성하겠다는 뜻을 밝혔다.

포항시는 앞으로도 WMF 재단과 협의를 이어가며 지역 주력산업과 연계한 국제행사 유치에 힘을 쏟을 계획이다.