포항 선수단, 전국체전 메달 32개…경북 종합 2위 견인

포항시, 다음 달 5일 환영식 열고 선수단 격려

경북 포항시 소속 선수단이 제107회 전국체육대회에서 메달 32개를 획득하며 경북의 종합 준우승에 힘을 보탰다.

지난 16일부터 22일까지 제주특별자치도에서 열린 이번 대회에서 포항 선수단은 금메달 9개, 은메달 10개, 동메달 13개를 기록했다.

경북은 금 94개, 은 107개, 동 123개 등 모두 324개의 메달을 따내 종합 2위에 올랐다.

경북 대표로 출전한 포항 선수단 207명은 학교 운동부와 포항시청 직장운동경기부, 기업 실업팀 등에서 고른 성과를 냈다.

포항시청 직장운동경기부는 유도·육상·조정에서 금메달 1개와 은메달 3개, 동메달 5개를 획득했다.

유도 이준환은 남자일반부 81㎏급에서 금메달을 차지했고, 육상 박해진은 여자일반부 800ｍ 은메달과 1500ｍ 동메달을 따냈다. 조정에서도 이수연과 안희주·최수진이 은메달을 추가했다.

▲전국체전에 출전한 포항시청 직장운동경기부 유도선수단ⓒ포항시 제공

학교체육에서는 포항이동고 손예린이 여자 18세 이하부 육상 100ｍ와 400ｍ 계주에서 금메달 2개를 획득했다.

두호고는 남자 18세 이하부 탁구 단체전에서 우승했고, 포항영신고 조민기는 태권도 남자 18세 이하부 54㎏급에서 금메달을 목에 걸었다. 동지고도 유도 단체전에서 금메달을 추가했다.

이밖에 포항여자전자고 축구팀은 은메달, 포항장성고는 볼링 여자 18세 이하부 5인조 동메달을 획득했다.

포스코이앤씨는 체조 남자일반부 단체종합과 철봉에서 각각 은메달을 따냈으며, 합기도에서도 금메달 3개를 포함해 8개의 메달이 나왔다.

박용선 포항시장은 “선수단의 노고를 격려하고 학교체육과 전문체육, 생활체육의 균형 있는 발전을 통해 스포츠 도시 포항의 경쟁력을 높이겠다”고 말했다.

한편 포항시는 다음 달 5일 남구청 회의실에서 선수단 환영식을 열고 대회에서 활약한 선수와 지도자들을 격려할 예정이다.