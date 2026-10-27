김현수 하동군수 "군민 중심 행정 펼칠 것"

경남 하동군은 군민지원청 민원 통합 창구가 운영 100일을 맞아 군민 중심의 행정 변화를 이끌고 있다고 26일 밝혔다.

군민지원청은 군민의 작은 목소리도 놓치지 않고 일상 속 불편과 어려움을 행정이 직접 살피고 해결하겠다는 군수의 의지를 담아 마련된 군민 소통·지원 창구다.

김현수 군수는 "군민지원청 민원 통합 창구는 군민의 다양한 고충과 생활불편이 여러 부서에 걸친 복합 민원 등을 한곳에서 접수하고 해결하는 역할을 수행하고 있다"며 "방문과 전화는 물론 온라인을 통해서도 민원을 접수해 군민의 접근성을 높였으며 민원인이 같은 내용을 반복해서 설명하거나 여러 부서를 찾아다녀야 하는 불편도 줄였다"고 말했다.

▲김현수 하동군수. ⓒ프레시안(김동수)

김 군수는 "무엇보다 주목할 성과는 군민의 목소리가 실제 정책과 행정 서비스의 변화로 이어지고 있다는 점이다"면서 "대표적인 사례가 영아 양육가정을 위한 프로그램 신설이다. 군은 민원 통합 창구를 통해 접수된 군민의 제안을 적극 반영해 공동육아나눔터와 연계한 2세 미만 영아 대상 프로그램을 평생학습관에서 시범 운영했다"고 밝혔다.

김 군수는 또 "생활 불편 민원에 대한 대응도 개별 민원 해결에 그치지 않고 발생 원인과 행정서비스의 미비점을 함께 살피는 방향으로 확대되고 있다"며 "관계 부서 간 협업을 통해 개선 대책을 마련하고 유사한 불편이 반복되지 않도록 제도 개선 방안도 검토하고 있다"고 덧붙였다.

그러면서 "생활 불편과 행정 사각지대를 선제적으로 발굴하고 군민이 일상에서 변화를 체감할 수 있도록 생활밀착형 지원과 개선 과제를 지속적으로 확대해 나갈 방침이다"고 의미를 부여했다.

김현수 군수는 "군민지원청은 군민이 행정을 찾아다니는 것이 아니라 행정이 먼저 군민에게 다가가 어려움을 살피고 해결책을 찾기 위해 마련한 곳이다"고 하면서 "군민 한 분의 작은 제안도 군정을 바꾸는 출발점이 될 수 있다는 생각으로 군민의 불편을 끝까지 살피고 실질적인 변화를 만들어 가겠다"고 강조했다.