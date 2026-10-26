오세훈 "통합" 화두에 의견 분분…윤상현 "'합리적 중도' 링부터"

오세훈 서울시장이 정치자금법 위반 의혹 사건 2심에서 무죄판결을 받은 다음날 "총선이 다가오고 있다. 국민의힘이 분열된 모습보다는 단합·통합된 모습일 때 국민 여러분께 위안을 드릴 것"이라고 말한 것을 두고 국민의힘 내에서 여러 해석이 나오고 있다.

오 시장은 지난 24일 국회에서 열린 사진기자 체육대회 행사에 참석한 자리에서 기자들과 만나 "하나된 힘으로 대안을 제시하는 정당이 돼야 한다", "생각·철학이 다른 분들의 마음을 모으는 데 최선의 노력을 다하겠다"며 이같이 말했다.

윤상현 "일단 '합리적 중도의 링'부터…결국엔 장동혁과 대통합"

국민의힘 중진 윤상현 의원은 26일 SBS 라디오 인터뷰에서 이른바 보수 통합과 관련해 '2단계 통합'론을 제시했다. 윤 의원은 먼저 오 시장의 대선주자로서의 정치적 가치에 대해 "우리 국민의힘이 약한 곳이 중도층, 수도권인데 거기서 경쟁력을 보일 수 있는 전략적 자산"이라며 "합리적이고 개혁적이고 상식적인 대안보수라는 면에서 아주 긍정적이고 장동혁 대표와는 결이 좀 다르다"고 평가했다.

윤 의원은 이어 "(오 시장이) 든든한 구심점으로 생환해 왔고 변화와 혁신, 통합을 부르짖었다"며 "우리가 한동훈 의원은 무소속, 이준석 의원은 개혁신당, 오 시장은 국민의힘(이지만…) 세 분이 저와 지향점이 같다. '합리적이고 상식적이고 개혁적인 대안보수가 되자. 중도층에 소구력을 갖자' 이런 면에 있어서 통합의 기치를 내건 것"이라고 오 시장의 24일 발언 의도를 풀이했다.

윤 의원은 "일단 우리들이 생각하는 게 합리적 중도층에 소구력이 있는 합리적 중도층의 튼튼한 링(경기장)을 만들 필요성이 있지 않나 이런 생각"이라며 "일단은 오 시장은, 저도 그렇고, 합리적 중도실용의 링부터 구상하고 있는 것 같고, 그게 또 결국 장 대표와 같이 가는 보수대통합으로 가야 한다. 이런 식으로 가야 우리가 명실공히 다음 집권세력이 될 수가 있다"고 했다.

오세훈·한동훈·이준석 등 이른바 중도보수 인사들이 먼저 함께할 틀을 만들고, 이후 장 대표 등 강성보수와도 대통합을 해야 한다는 취지다. 즉 '선(先) 중도보수 통합, 후(後) 보수대통합'이라는 주장이다.

유승민 "늦어도 총선 전 뭉쳐야…韓, 장동혁 체제에선 복당 안 될 것"

반면 중도보수 그룹의 당권주자로 꼽히는 유승민 전 의원은 같은날 YTN 라디오 인터뷰에서, 한동훈 의원의 '보수 통합' 합류 시점을 차기 전당대회 후로 잡았다.

유 전 의원은 "일단 통합해야 한다", "장동혁 대표부터 시작해서 이준석·한동훈까지 다 통합하는 게 굉장히 어려운 일인데 해야 한다"며 "저를 포함해서 장동혁 대표 등 누구라도 보수 정치인이라면 통합에 대해 의무라고 생각하고 책임감을 가져야 한다"고 강조했다.

유 전 의원은 "오세훈 시장과는 상당히 교감이 있었던 것 같다"면서 "오 시장도 최근에 고생을 많이 하셔서 통합과 혁신에 대해 공감하시는 것 같고, 이준석·한동훈 의원도 결국은 그 방향으로 와야 한다. 그래서 적어도 아무리 늦어도 총선 전에는 다 뭉치는 모습을 보여야 한다"고 했다.

유 전 의원은 다만 '한 의원의 복당도 빨리 이뤄져야 한다고 보느냐'는 질문에 "빠를수록 좋다"면서도 "지금 장동혁 체제 하에서는 현실적으로 되지 않을 테니까 그래서 다음 전대가 중요하다"고 했다. 그는 "다음 전대 결과 진짜 통합하고 변화하고 수도권 승리를 할 수 있는 리더십을 우리가 만들 수 있느냐가 제일 중요하다"며 "그런 경우에 한 의원도 당연히 들어와야 한다"고 했다.

유 전 의원의 말은 원론적으로 보수 대통합을 강조한 것이지만, 은연중에 차기 국민의힘 전당대회에서 차기 총선 승리의 바탕이 될 리더십을 우선 구상하고, 이후 당 밖의 한동훈·이준석 등이 합류하는 것이 현실적이라는 판단을 드러내고 있다. '선(先) 국민의힘 당내 통합, 후(後) 개혁신당·무소속과의 대통합'인 셈이다.

김재원 "민주당 지지율 앞선 張 리더십 평가…吳와 함께할 역할 기대"

당권파에 가까운 김재원 최고위원은 KBS 라디오 인터뷰에서 "보수진영의 통합, 보수 단일대오를 만들어야 한다는 생각은 보수진영 대부분 사람들은 다 공감하는 주제"라며 "장동혁 대표가 오세훈 시장이 보수진영 구심점 역할을 하는 데 대해서 함께 갈 수 있는 방향을 잘 모색한다면 훨씬 더 많은 역할을 할 수 있다. 그런 면에서 장 대표의 역할도 기대할 만하다"고 주장했다.

김 최고위원은 그간 보수통합이 이뤄지지 않았던 것은 구심점 역할을 할 인물이 없었기 때문이라며 "그런 측면의 역할을 오 시장도 해주시길 바라고, 또 우리 당의 대표로서 장 대표도 그런 역할을 계속해주시기 바라고 있다"고 했다.

김 최고위원은 "장 대표가 당을 이끌어오면서 현재 보이는 객관적 상황, 대부분의 여론조사에서 민주당을 앞서고 있고 대통령의 지지율이 추락해서 이제 이재명 정권의 실체가 드러나고 있는 상황이 됐다"며 "장 대표에 대해 비판적인 분들도 없지는 않지만 이런 상황이 되도록 당을 이끌어온 그 리더십은 높게 평가할 만하다"고 주장했다.

김 최고위원은 반면 당 밖의 한동훈·이준석이나 당 내의 유승민 등 오세훈을 제외한 이른바 개혁보수 인사들에 대해서는 거리를 뒀다. 그는 "보수통합이라고 하면 한동훈 의원의 역할에 대해서도 말씀하시는 분들이 많은데, 또 다른 분들은 그만큼 불편한 마음도 있다"고 했다.

그는 또 "우리 당은 우리 당이 배출한 대통령을 두 번이나 탄핵을 했고 그 과정에서 우리 당 내부에서 중요한 역할을 하신 분들이 있다"며 "과거에 보면 '탄핵의 강을 건너자'고 주장하면서 자신이 옳다는 주장만 해오다가 결국 그 오랜 세월 동안 보수진영의 많은 사람들에게 마음의 상처만 안긴 사례도 있다. 지금도 그 비슷한 모습이 보이기 때문에 스스로 조금 더 자제하고 마음의 상처를 위로하는 과정도 필요하다"고 했다. "상처받은 사람들이 갖고 있는 생각을 보고 '너희들은 틀렸다'고만 이야기하면 단일대오가 형성되기 어렵다"는 것이다.

사실상 현재 장동혁 지도부에 오 시장이 결합하는 형태로 통합이 이뤄져야 하며, 한동훈·이준석·유승민 등은 배제하거나 또는 이들의 사과, 백의종군 등이 필요하다는 취지로 풀이된다.