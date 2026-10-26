인천시, 주안·부평산단 친환경 에너지 전환 가속화…320억 투입

인천광역시가 주안·부평스마트그린산단을 중심으로 친환경 에너지 전환과 지속가능한 산업 생태계 조성에 본격 나선다.

인천시는 산업통상자원부가 주관하고 한국산업단지공단이 추진하는 ‘에너지자급자족 인프라 구축사업’ 공모에 인천주안·부평스마트그린산단이 최종 선정됐다고 26일 밝혔다.

▲남동지식산업센터 전경 ⓒ인천광역시

이번 사업은 이달부터 2029년 12월까지 추진되며, 국비 200억 원을 포함해 총 320억 원 규모의 사업비가 투입된다.

시는 글로벌 탄소규제(RE100, CBAM 등) 강화에 선제적으로 대응하고, 입주기업의 전력비 부담을 완화해 산단 경쟁력을 강화할 계획이다. 앞서 2023년 남동산단에서 추진한 동일 사업의 노하우를 바탕으로 사업 완수율을 높인다는 구상이다.

주요 사업 내용으로는 산단 내 공장 지붕과 주차장 등 유휴공간을 활용한 10MW 규모의 태양광 발전시설 설치가 추진된다. 시는 사전 구조 안전성 검토를 거쳐 노후 산단 특성에 최적화된 설비를 구축할 예정이다.

생산된 재생에너지는 산단 입주기업에 합리적인 단가로 공급되어 전력비 절감과 직접적인 RE100 이행을 돕는다. 또한 실시간 발전·사용량을 관리하는 통합에너지관리시스템 구축과 기업 맞춤형 에너지 진단·컨설팅도 병행된다.

특히 발전수익을 산단 환경개선 및 근로자 편의시설 확충에 재투자하는 ‘산단 햇빛소득 모델’을 도입해 지역사회와 성과를 공유하는 선순환 구조를 마련한다.

박찬대 시장은 “전통 산단일수록 전기요금 부담과 탄소규제 대응이 어렵다”며 “유휴공간을 재생에너지 발전소로 변모시켜 기업과 근로자, 지역이 함께 이익을 나누는 지속가능한 산단을 만들어가겠다”고 말했다.