李대통령 "집값 크게 하락시, 대량매입 등 정부 대책 강구"

이재명 대통령은 3일 "집값이 크게 하락할 경우 공적임대주택 용도로 정부가 대량 매입하는 것을 포함해 대비책은 이미 강구 중"이라고 했다.

이 대통령은 X(옛 트위터)에 "국민과 나라를 위해 부동산 불패 신화는 이제 깨질 때가 됐고 또 반드시 깨야 한다"며 이같이 썼다.

이 대통령은 "이 정부 들어 가계대출 증가를 억제하고 주택담보대출을 관리했기 때문에 집값 변동에 따른 금융시장 불안도 제한적"이라고 했다.

또한 "최근 서울 집값 상승은 상당정도 2022년부터 시작된 지방정부의 주택 인허가 급감에 따른 것인데, 이 정부 들어 인허가가 정상화되면서 2028년 전후부터는 공급절벽도 완화될 것"이라며 "우리 정부는 '닥치고 공급'을 계속할 것"이라고 했다.

이어 이 대통령은 "주택가격을 예측하려면 거래량과 매물의 증감, 선도지역의 거래가격 추이, 주택 공급 흐름, 금리와 경기의 향방, 해외부동산 흐름, 담보대출연체율 추이, 경매 물건의 증감과 낙찰률 등 객관적 자료를 잘 보아야 한다"고 했다.

특히 "수도권에서 공포 매수 압박을 느끼시는 분들은 반드시 서울지역 아파트의 거래량 증감, 매물 추이, 핵심지역의 실거래가격 추이, 담보대출 연체율, 경매 건수 추이를 꼭 살펴보기 바란다"고 했다.

이 대통령은 이날 국무회의에서도 "서울 지역의 아파트 매물이 급속도로 늘어나고 있지 않나. 거래량은 매우 급속도로 줄어들고 있다"고 했다.

그러면서 "주요 지역들의 실제 거래 가격도 계속 떨어지고 있다. 그것도 놀라울 정도로 떨어지고 있다"며 객관적인 부동산 데이터 활용을 당부했다.