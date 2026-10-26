안양시, 국토부 '건축행정평가' 3년 연속 최상위권…경기도 2위

경기 안양시가 국토교통부가 주관한 ‘2026년 건축행정평가’ 일반 부문에서 경기도 31개 시·군 중 2위를 차지하며, 주민 중심의 안전하고 합리적인 건축 행정 역량을 다시 한번 입증했다.

26일 안양시에 따르면 시는 2024년 최우수 기초지자체 선정(장관상), 지난해 2위에 이어 올해까지 3년 연속 최상위권을 유지하는 성과를 거두었다.

▲안양시청 전경 ⓒ안양시

국토부 건축행정평가는 건축 행정의 건실도와 서비스 질을 평가하는 종합 평가로, 올해는 전국 243개 지자체를 대상으로 2025년 한 해 동안의 실적을 심사했다. 평가 항목은 △건축행정 절차 합리성 △건축안전 관리 △유지관리 적절성 △건축행정 개선노력 △가·감점 등 총 5개다.

시는 이번 평가에서 건축 인허가 처리 기간 단축과 건축직 공무원의 전문성 강화 항목에서 높은 점수를 받았다. 아불어 시공 및 철거 단계의 안전관리, 공사 중단 건축물 정비, 녹색건축물 활성화 등 현장 중심의 행정을 추진한 점이 좋은 평가로 이어졌다.

시는 이같은 성과를 바탕으로 시민 불편을 줄이기 위한 행정절차 개선을 이어가고, 건축 현장 점검과 안전관리를 강화해 안전사고 예방에 집중할 계획이다.

최대호 시장은 “이번 성과는 신속한 서비스 제공과 현장 중심의 안전관리를 위해 건축행정을 지속 혁신해 온 결과”라며 “앞으로도 시민과 기업 모두에게 신뢰받는 건축행정 서비스를 제공하기 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.