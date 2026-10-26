제25회 김포예술제 성료…“예술과 시민이 어우러진 가을 축제”

▲24일 한강신도시 호수공원 특설무대에서 열린 ‘제25회 김포예술제’에서 초대 가수의 공연이 이어지고 있다.ⓒ김포시

김포시가 주최하고 (사)한국예총 김포시지회와 김포예술제추진위원회가 주관한 ‘제25회 김포예술제’가 24일 한강신도시 호수공원 특설무대 및 장미원 일원에서 열렸다.

올해로 25회를 맞이한 김포예술제는 지역 예술인의 창작 의욕을 고취하고 시민들에게 다채로운 문화예술 향유 기회를 제공하기 위해 마련된 김포시 대표 종합예술축제다.

이날 행사는 오후 1시부터 장미원 일대에서 펼쳐진 무료 체험 부스로 막을 올렸다. 김포예총 산하 협회들이 준비한 △다양한 악기 체험(음악협회) △동물 가면 만들기(연극협회) △도자 풍경 만들기(미술협회) △가족사진 촬영 및 인화(사진협회) △한하운 시인 좋은 글 감상(문인협회)을 비롯해 에코백 캘리그라피, 손가락 모형 뜨기, 키캡 꾸미기, 타일 냄비받침 만들기 등 풍성한 참여형 프로그램이 운영됐다.

이어 오후 3시 30분부터는 호수공원 특설무대에서 무용협회의 아름다운 무대와 국악협회의 신명 나는 사물놀이 등 다채로운 식전공연이 펼쳐져 축제의 열기를 더했다.

오후 5시 개회식 이후 진행된 본공연에서는 방송인 향기의 사회로 태진아, 김보경, 손진영, CHAN(찬), 엘로이(El.Roi), 리원, 오뮤오 아이돌밴드, 판타스마 코리아 등 인기가수와 아티스트들이 출연해 한강신도시 호수공원의 가을밤을 감동과 열정으로 물들였다.

김포예총 관계자는 “깊어가는 가을날 제25회 김포예술제를 찾아주시고 함께 축제를 즐겨주신 김포시민 여러분께 진심으로 감사드린다”라며 “앞으로도 지역 예술인들과 합심하여 시민들의 일상에 풍요로운 문화예술 향기를 전할 수 있도록 최선을 다하겠다”라고 말했다.