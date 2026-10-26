과천 '제24회 토리아리 과학축제' 어린이 동반 가족들 호응 속 성료

경기 과천시는 지난 24일 정보과학도서관과 에어드리공원 일원에서 열린 ‘제24회 토리아리 과학축제’가 시민 3000여 명의 뜨거운 관심 속에 성황리에 막을 내렸다고 26일 밝혔다.

‘미래를 여는 과학, 과천에서 만나다’라는 슬로건으로 열린 이번 축제는 어린이와 가족들이 일상 속에서 과학을 쉽고 즐겁게 경험할 수 있도록 다채롭게 꾸며졌다.

▲제24회 토리아리 과학축제 현장 ⓒ과천시

기초과학의 원리를 알아보는 체험부터 미래 첨단기술을 눈앞에서 만나는 프로그램까지 알차게 마련되어, 현장을 찾은 아이들은 호기심 가득한 눈빛으로 과학 상상력을 마음껏 펼쳤다. 부모들 역시 자녀와 함께 배우고 즐기며 뜻깊은 가을날의 추억을 쌓았다.

현장을 방문한 신계용 과천시장은 직접 축제장을 둘러보며 시민들과 반갑게 인사를 나누고, 과학으로 소통하는 축제의 의미를 함께 공유했다.

신계용 시장은 “이번 토리아리 과학축제가 아이들에게는 미래를 향한 꿈을 품는 계기가 되고, 가족들에게는 함께 어울려 즐기는 소중한 추억이 되었기를 바란다”라며 “앞으로도 시민들이 일상에서 자연스럽게 과학을 즐기고, 미래세대가 더 큰 꿈을 펼쳐나갈 수 있도록 과학문화 확산에 적극 힘쓰겠다”라고 전했다.

시는 앞으로도 어린이와 청소년들이 미래 역량을 키울 수 있도록 다채로운 과학·문화 프로그램을 지속적으로 운영할 계획이다. 과학과 교육, 문화가 조화롭게 어우러진 품격 있는 도시 과천의 내일이 더욱 기대된다.