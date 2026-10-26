춘천폴리텍대학, 동춘천농협으로부터 발전기금 1000만원 수혜

24일 교내 운동장서 ‘동춘천농협 조합원 한마음 대잔치’ 연계 기탁식 진행

재학생 경제적 부담 경감 및 학업 전념 위한 안정적 교육 환경 조성 기대

한국폴리텍Ⅲ대학(학장 지경배) 춘천캠퍼스가 24일 동춘천농협(조합장 정종태)으로부터 지역사회 미래 인재 양성을 위한 대학발전기금 1000만원을 기탁받았다고 밝혔다.

기탁식은 이날 춘천폴리텍대학 대운동장에서 개최된 ‘2026년 동춘천농협 조합원 한마음 대잔치’ 행사와 연계해 진행됐다.

ⓒ춘천폴리텍대학

특히 이번 행사는 단발성 지원에 그치지 않고, 지역 대표 금융기관이 실무 중심 기술 교육기관을 위해 정기적인 후원 체계를 구축했다는 점에서 양 기관 간의 깊은 상생 협력적 의미를 지닌다.

전달된 발전기금 1000만 원은 학업 성적이 우수하고 타의 모범이 되는 춘천폴리텍대학 재학생들을 위해 전액 사용될 예정이다.

대학 측은 이번 지원이 학생들의 학업 몰입도를 높이고, 지역 산업을 이끌어갈 우수 기술 인재를 배출하는 데 큰 역할을 할 것으로 기대하고 있다.

동춘천농협과 춘천폴리텍대학은 앞으로도 긴밀한 협력을 이어가며, 지역사회와 동반 성장할 수 있는 다양한 상생 방안을 지속해서 모색해 나갈 방침이다.

동춘천농협은 본점·거두·학곡·호반·김유정·동산 지점과 경제사업소·경제종합센터를 운영하고 있다.

한편, 한국폴리텍Ⅲ대학 춘천캠퍼스는 바이오의약공정과를 포함한 2027학년도 2년제 학위과정 수시 2차 신입생을 11월 11일부터 모집한다.

자세한 사항은 대학 홈페이지에서 확인할 수 있다.