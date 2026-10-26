사람과 동물이 행복한 도시… 인천시, '반려동물복지센터' 개소

인천광역시가 연수구 청학동에 ‘인천광역시 반려동물복지센터’를 개소하고 사람과 동물이 공존하는 생명 존중 도시 조성에 본격 나선다.

인천시는 26일 박찬대 인천시장과 동물보호단체 관계자, 시민 등 50여 명이 참석한 가운데 반려동물복지센터 개소식을 개최했다고 밝혔다.

▲'인천광역시 반려동물복지센터' 조감도 ⓒ인천광역시

이번에 문을 연 센터는 성숙한 반려문화 정착과 유기동물 입양 활성화를 위해 인천시가 직접 운영하는 동물복지 전문 거점 공간이다. 옛 문학터널 관리동을 정비해 조성했으며, 총사업비 39억 300만 원을 투입해 부지면적 4756㎡, 연면적 782㎡(지하 1층~지상 2층) 규모로 건립됐다.

센터 내부에는 상담실, 입양준비실, 교육실, 진료실, 사무실이 들어섰으며 옥상에는 야외 교육공간도 마련됐다. 이곳에서는 보호동물 검진·치료와 사회화 및 행동교정 지원을 비롯해 입양 상담, 입양 후 관리 등 통합 서비스를 제공한다.

아울러 반려동물 시민학교, 어린이 동물보호 교육, 진로체험 등 시민 대상 프로그램과 함께 자원봉사, 대학생 현장실습, 민관 협력체계 강화를 추진해 지역사회 연계 동물복지 기반을 넓혀갈 계획이다.

개소식 현장에서는 센터의 첫 입양동물이 새 가족을 만나는 ‘1호 입양식’과 ‘반려견 비문등록 시범사업’, ‘유기동물 입양·동물학대 예방 홍보 행사’도 병행됐다.

박찬대 시장은 “반려동물복지센터가 올바른 반려문화를 확산하는 중심 공간으로 자리 잡기를 바란다”며 “사람과 동물이 함께 살아가는 환경을 조성하고 시민이 체감하는 동물복지 정책을 지속 강화하겠다”고 밝혔다.