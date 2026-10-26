경동대, 원주시·강원도경제진흥원과 협약…특화 웰니스관광산업 활성화

경동대학교 앵커사업단(단장 박현욱)은 23일 강원도 원주시청에서 원주시(시장 구자열), (재)강원특별자치도경제진흥원(원장 서동면)과 함께 “2026 웰니스관광산업 활성화 업무협약”을 체결했다고 밝혔다.

지역 의료·건강 인프라와 관광자원을 연계하려는 이날 협약에는 경동대 김노환 부총장과 박현욱 단장, 구자열 시장, 서동면 원장 등 10여 명이 참석했다.

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협약에 따라 세 기관은 앞으로 △웰니스관광 상품 및 프로그램 기획 △각 기관 보유 자원과 관련 사업의 연계 △공동 홍보·마케팅 및 관광객 유치 △전문인력 양성과 지역사회 연계 프로그램 발굴 등의 분야에서 적극 협력하게 된다.

특히 경동대는 메디컬캠퍼스의 ‘스마트의료돌봄 리빙랩’을 지역 관광자원과 연계해, 수면과 휴식 중심의 웰니스 체험 콘텐츠를 개발하기로 했다.

디지털 기능평가, 기능안정화, 운동회복의 3개 존으로 구성된 이 리빙랩을 맞춤형 건강 운동치료, 이완 프로그램, 생체신호 측정 등 건강관리와 휴식까지 결합한 체험 서비스 공간으로 발전시킬 예정이다.

또 주거형 일상생활동작(ADL) 훈련 공간과 스마트 건강 진단·평가 공간도 추가 구축해 체험 콘텐츠의 전문성과 다양성을 높이기로 했다.

경동대는 우선 소규모 시범 프로그램을 운영해 현장 적용성과 참여자 반응을 확인한 뒤, 리빙랩 운영 범위를 확대해 나가기로 했다.

경동대학교 앵커사업단은 지역 특화산업과 연계해 맞춤형 인재를 양성하고, 교육·연구·산학협력과 지역혁신 플랫폼을 구축하는 사업단이다.