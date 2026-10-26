한국마사회, '공정경마 실천 서약식' 개최…투명한 경마문화 다짐

한국마사회가 지난 23일 렛츠런파크 서울 기수협회에서 경마 관계자들을 대상으로 '공정경마 실천 서약식'을 개최하고, 공정한 경주 시행과 불공정행위 예방을 위한 실천 의지를 다졌다.

26일 마사회에 따르면 이번 행사는 경마 관계자들의 윤리의식과 책임감을 높이고, 불공정행위를 사전에 예방해 공정하고 투명한 경마문화를 조성하기 위해 마련됐다.

▲한국마사회 '공정경마 실천 서약식' 현장 ⓒ한국마사회

먼저 당일 교육에서는 관계자들이 준수해야 할 법령과 규정, 비위행위에 따른 제재 기준 등이 집중적으로 다뤄졌다. 특히 실제 경마 현장에서 발생할 수 있는 위반 사례를 제시해 경각심을 높이고, 공정한 경주 운영을 위한 기본 원칙을 재확인했다.

이어진 서약식에서 참석자들은 '공정한 승부에는 예외가 없다'는 원칙 아래 법령과 규정을 철저히 준수하고 불공정행위 예방에 앞장설 것을 다짐했다. 참석자들은 공정경마가 철저한 관리·감독뿐만 아니라 관계자 개개인의 책임 있는 행동에서 시작된다는 점에 뜻을 모았다.

마사회는 이번 서약식을 계기로 현장 중심의 예방 교육을 강화하고, 관계자들의 자발적인 준법 실천을 지속적으로 이끌어 나갈 계획이다.

우희종 한국마사회 회장은 "공정성은 경마산업을 지탱하는 가장 중요한 가치이자 고객 신뢰의 출발점"이라며 "경마 관계자 모두가 공정한 승부의 가치를 지키고, 국민이 믿고 즐길 수 있는 경마 환경을 만드는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.