강원대학교 첨단군사과학기술연구소, ‘제3차 AMSTI 특강’ 개최

강원대학교(총장 정재연) 춘천캠퍼스(캠퍼스총장 유기억) 첨단군사과학기술연구소(소장 김익현)는 22일 춘천캠퍼스 서암관에서 남승현 육군본부 군사혁신차장을 초청해 ‘제3차 AMSTI 특강’을 개최했다.

‘AMSTI 특강’은 강원대학교 첨단군사과학기술연구소가 분기별로 국방·방산 분야 전문가를 초청해 주요 현안과 미래 발전 방향을 공유하는 프로그램이다.

ⓒ강원대

이번 특강은 ‘미래 육군개혁과 강원도’를 주제로 급변하는 안보환경에 대응한 육군의 혁신 방향을 살펴보고 강원특별자치도의 국방 인프라와 첨단과학기술 역량을 연계한 지역 방위산업 발전 가능성을 모색하기 위해 마련됐다.

남승현 육군본부 군사혁신차장은 이날 강연에서 미래 전장환경의 변화와 첨단과학기술 발전에 따른 육군의 개혁 방향을 소개했다.

특히 국방 피지컬AI와 로봇 등 미래 국방과학기술의 중요성을 중심으로 군의 혁신 방향과 강원특별자치도의 지역적 특성을 연계한 발전 가능성을 제시했다.

강원특별자치도는 육군 주요 부대와 군사시설이 밀집해 있어 군과 연계한 국방과학기술 연구개발과 방위산업 육성의 잠재력이 높은 지역으로, 강원대학교는 국방AI·국방정보보호·국방반도체·유·무인복합체계 등 첨단 국방기술 분야의 연구역량을 바탕으로 군·산·학·연 협력체계를 강화하고 지역 방위산업 활성화를 위한 다양한 사업을 추진하고 있다.

강원대학교 첨단군사과학기술연구소는 이번 특강을 통해 미래 육군개혁과 첨단전력 발전 방향에 대한 이해를 높였으며, 향후 군의 첨단전력 발전과 강원특별자치도의 국방산업 육성 정책을 연계하고 군·산·학·연 간 교류를 확대해 지역의 국방과학기술 및 방위산업 생태계 조성에 기여할 계획이다.

김익현 강원대학교 첨단군사과학기술연구소장은 “미래 육군의 혁신은 첨단과학기술의 발전과 밀접하게 연결돼 있으며, 이를 실현하기 위해서는 군과 대학, 연구기관 간 긴밀한 협력이 무엇보다 중요하다”며 “강원특별자치도가 보유한 풍부한 군사 인프라와 연구역량을 바탕으로 국방AI·국방반도체·유·무인복합체계 등 미래 국방산업의 핵심 거점으로 성장할 수 있도록 연구소 차원에서도 적극 노력하겠다”고 밝혔다.

강원대학교 첨단군사과학기술연구소는 2023년 설립돼 국방 인공지능·데이터, 국방 로봇·반도체, 국방 정보보호, 강원 방위산업 육성을 연구하고 전문 인력을 양성하는 기관이다.