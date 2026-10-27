김종인 "보수 통합? 사람 몇 모인다고 되나…보수만으론 정권 못 잡아"

오세훈 서울시장이 정치자금법 위반 혐의 사건 2심에서 무죄 판결을 받으며 보수 정치권 내 지각변동이 점쳐지는 가운데, 정치 원로인 김종인 전 국민의힘 비상대책위원장은 현 시점에서는 오 시장 2심 판결의 영향은 제한적일 것으로 전망했다.

김 전 비대위원장은 26일 채널A 유튜브 방송 인터뷰에서 "이번 무죄 판결로 인해 오 시장의 정치적인 행동반경이 확대된 건 틀림없는 사실"이라면서도 "그러나 그 자체가 정치권에 무슨 커다란 변화를 일으킨다고 보지 않는다"고 했다.

김 전 위원장은 그 이유에 대해 "오 시장도 국민의힘 당원이니까 당 내부에서 미래에 대한 계획을 수립해 나가야 할 상황인데 지금 국민의힘 상황이 그렇게 쉽지 않게 돼 있다"며 "그리고 오 시장 스스로가 국민의힘 내부에, 앞으로는 어떻게 될지 모르겠지만, 그렇게 자기 세력이 결집돼 있지 못한 사람"이라는 점을 들었다.

그는 "지금 현실적으로 장동혁 대표가 자기 나름대로의 욕망을 가지고서 당을 자기 것으로 만들려고 하는 상황"이라며 이같이 말했다.

또 "우리나라의 (정치) 제도 자체가 지자체장이 정치활동을 활발하게 할 수 있게 돼있지 않다. 그런 의미에서 보면 지금 오 시장이 당내 기반을 구축하는 데 적극적 활동을 하기가 굉장히 어려울 것"이라는 점도 지적했다.

그는 다만 "사실 국민의힘 의원들이나 당원들이 생각할 때, 과연 장 대표를 가지고 2028년 선거를 승리로 이끌 수 있느냐, 대선에서 정권을 잡을 수 있느냐 상당히 회의를 갖고 있는 것 같다"며 "금년 정기국회가 끝나고 연말이 지나면 2028년 총선 체제로 갈 수밖에 없을 텐데, 그때도 과연 장 대표가 대표직을 계속 유지할 수 있을지는 앞으로 두고 볼 일"이라고 했다.

그는 "오 시장이 무죄판결을 받고 다음 대권 후보로서의 가능성이 매우 높다고 생각하면 자연적으로 오 시장 지지세력이 당내에서 생성되지 않겠나"라며 "지금 상황에서 보면 오 시장과 한동훈 의원 간 경쟁이 2030년 대권을 놓고서 굉장히 치열할 것"이라고 예상했다.

김 전 위원장은 한편 오 시장과 한 의원, 유승민 전 의원 등이 최근 일제히 '보수 통합' 의제를 제기하고 있는 데 대해 "보수 통합이라는 것이 물리적으로 사람 몇 모인다고 통합이 되는 게 아니다"라고 경계했다.

그는 "보수만 가지고는 정권을 창출할 수 없다"며 "다수 국민을 내 편으로 끌어들일 수 있는 시대적인 과제가 무엇인지 분명히 인식하고, 거기에 포커스를 맞추는 정책을 대안으로 내세우지 않고서는 보수 대통합만 가지고 절대로 성공하지 못한다"고 충고했다.