인천시의회 교육위, 인천수학축전·과학대제전 방문

인천광역시의회 교육위원회가 ‘제12회 인천수학축전 및 제28회 인천과학대제전’에 참석해 참가 학생과 관계자들을 격려했다.
26일 인천시의회에 따르면 교육위원회 정종혁 위원장(더불어민주당·서구1)을 비롯해 강정선 제1부위원장(민주·미추홀4), 신진영(민주·부평4), 장수진(민주·제물포2) 의원 등이 최근 인천아시아드주경기장에서 열린 행사장 현장을 방문했다.
이번 행사에 참석한 의원들은 사전 공연 관람과 개막식, 테이프 커팅식 등 공식 일정에 동참했다. 이어 관내 학교 재학생들이 직접 기획·운영하는 참여형 체험부스를 방문해 프로그램을 체험하고 학생들의 설명을 청취했다.
이번 축제는 수학 체험부스 198개, 과학 체험부스 255개 등 총 453개의 체험부스가 규모 있게 조성돼 대중을 맞이했다.
정종혁 교육위원장은 “수학과 과학을 이번과 같은 축제와 체험 형태로 접한다면 학생들이 학문 본연의 재미와 매력을 느낄 수 있을 것”이라며 “앞으로 축제의 질적 수준을 높이고 흥미로운 교육 환경을 조성할 수 있도록 의회 차원의 적극적인 지원을 이어가겠다”고 밝혔다.구글에서 프레시안을 더 자주 만나기
전체댓글 0