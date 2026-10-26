인천시의회 교육위, 인천수학축전·과학대제전 방문

인천광역시의회 교육위원회가 ‘제12회 인천수학축전 및 제28회 인천과학대제전’에 참석해 참가 학생과 관계자들을 격려했다.

26일 인천시의회에 따르면 교육위원회 정종혁 위원장(더불어민주당·서구1)을 비롯해 강정선 제1부위원장(민주·미추홀4), 신진영(민주·부평4), 장수진(민주·제물포2) 의원 등이 최근 인천아시아드주경기장에서 열린 행사장 현장을 방문했다.

▲인천시의회 교육위원회 위원들 인천수학축전·과학대제전 테이프 커팅식 참석 ⓒ인천광역시의회

이번 행사에 참석한 의원들은 사전 공연 관람과 개막식, 테이프 커팅식 등 공식 일정에 동참했다. 이어 관내 학교 재학생들이 직접 기획·운영하는 참여형 체험부스를 방문해 프로그램을 체험하고 학생들의 설명을 청취했다.

이번 축제는 수학 체험부스 198개, 과학 체험부스 255개 등 총 453개의 체험부스가 규모 있게 조성돼 대중을 맞이했다.

정종혁 교육위원장은 “수학과 과학을 이번과 같은 축제와 체험 형태로 접한다면 학생들이 학문 본연의 재미와 매력을 느낄 수 있을 것”이라며 “앞으로 축제의 질적 수준을 높이고 흥미로운 교육 환경을 조성할 수 있도록 의회 차원의 적극적인 지원을 이어가겠다”고 밝혔다.