인천시, '2026 대한민국 SNS 대상' 광역지자체 부문 최우수상 수상

인천광역시가 시민 중심의 맞춤형 행정 정보 제공과 쌍방향 소통 성과를 인정받아 ‘2026 대한민국 사회관계망서비스(SNS) 대상’에서 광역지자체 부문 최우수상을 수상했다.

26일 인천시에 따르면 시는 이날 서울 한국프레스센터에서 열린 시상식에서 공공기관 및 기업 소셜미디어 활용 평가 분야 최고 권위의 상인 대한민국 SNS 대상 최우수상을 받았다. 이번 시상은 (사)한국소셜콘텐츠진흥협회가 주최하고 과학기술정보통신부가 후원하며 올해로 16회를 맞았다.

▲인천시 관계자가 '2026 대한민국 SNS 대상' 광역지자체 부문 최우수상을 수상하고 있다. ⓒ인천광역시

인천시는 2009년 공식 네이버 블로그와 2010년 페이스북을 시작으로 인스타그램, 카카오스토리, 엑스(X), 스레드, 당근 등 7개 이상의 온라인 소통 채널을 연계 운영하며 매체별 이용자 특성에 맞춘 디지털 소통 다각화를 추진해 왔다.

특히 시는 기존의 시정 발표형 홍보에서 벗어나 시민이 직접 지역 명소와 생활 정보를 추천하는 ‘참여형 소통 기획’을 확대했다. 또한 주요 현장 소식과 계절별 문화·공연 일정, 생활 밀착형 행정 혜택을 카드뉴스 등 시각 자료로 정립해 정보 접근성을 제고했다.

공식 네이버 블로그의 경우 최신 행정 정보를 지속 제공한 성과를 인정받아 지난 6·7·9·10월 네이버 메이트(AI 요약 검색 기반) 정보 출처로 선정되는 등 공공 정보의 신뢰도를 확보했다.

박록삼 시 대변인은 “시민 눈높이에서 공감 행정을 펼쳐온 결과”라며 “앞으로도 사회관계망서비스를 단순 홍보 수단을 넘어 시민과 일상을 나누고 정책을 가까이 연결하는 소통 창구로 발전시켜 나가겠다”고 말했다.