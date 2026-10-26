"광명에 5만석 돔구장을"…박승원 시장과 시민들 'K-컬처 거점' 도약 다짐

경기 광명시가 5만 석 규모의 대형 돔구장 유치를 위해 시민들과 함께 본격적인 힘 모으기에 나섰다.

26일 광명시에 따르면 시는 이날 시청 대회의실에서 스포츠·공연 복합형 돔구장 유치를 위한 시민설명회와 결의대회를 개최했다. 이번 행사는 사업 유치에 대한 시민 공감대를 넓히고 강력한 추진 동력을 얻기 위해 마련됐다.

▲광명시 돔구장 유치 결의대회 현장 ⓒ광명시

현재 문화체육관광부는 대규모(5만 석) 및 중규모(3만 석) 복합 돔구장 건립을 추진하고 있으며, 이달 전국 공모를 시작해 12월 최종 입지를 선정·발표할 계획이다. 광명시는 광명시흥 3기 신도시 개발 부지 등에 대규모 돔구장을 유치하겠다는 목표를 세웠다.

시는 KTX 광명역을 중심으로 한 뛰어난 광역교통망과 광명시흥 3기 신도시, 광명문화복합단지, 테크노밸리 등 주요 개발 사업과의 연계성을 최우선 강점으로 내세우고 있다. 돔구장을 단순한 경기·공연장을 넘어 문화, 관광, 산업이 어우러지는 ‘K-컬처 거점’으로 키우겠다는 구상이다.

박승원 시장은 “돔구장 건립은 광명과 대한민국의 문화·관광 경쟁력을 크게 높일 중요한 사업”이라며 “시민들의 뜻을 동력 삼아 유치를 꼭 이뤄내겠다”고 의지를 밝혔다. 박 시장과 참가 시민들은 현장에서 유치 기원 서명에 동참했다.

시는 다음 달 6일까지 시민 1만 명을 목표로 서명운동을 펼친다. 각 동 행정복지센터와 도서관 등 공공시설에 서명부가 마련됐으며 QR코드를 이용한 온라인 참여도 가능하다. 수집된 서명부는 문화체육관광부에 전달할 예정이다.

이날 행사에서는 ㈜메타기획컨설팅 오성호 본부장이 돔구장 기본구상 및 광명시의 입지 경쟁력을 발표했으며, 뒤이어 도시개발·문화예술·스포츠·관광·교통 분야 전문가들이 참여해 민간투자 유치 방안과 차별화된 유치 전략을 논의했다.

한편, 시가 이달 1일부터 10일까지 진행한 시민 설문조사(6830명 참여) 결과, 응답자의 82.3%(5620명)가 돔구장 유치에 찬성한 것으로 나타나 지역 내 높은 기대를 입증했다.