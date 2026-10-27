전남광주 공공기관 통합 '반쪽 출발'…22곳 중 14곳 먼저 7개로 재편

전남광주통합특별시가 산하 공공기관 당초 목표로 한 22곳 중 14곳을 7개 기관으로 통합하는 조례안을 시의회에 제출하며 공공기관 재편 작업에 시동을 걸었다. 그러나 기관의 '생존'과 '소재지'를 둘러싼 힘겨루기가 계속되면서 몇몇 기관들의 통합은 여전히 안갯속에 놓여 '반쪽짜리 출발'이라는 지적이 나온다.

▲전남광주통합특별시 광주청사ⓒ연합뉴스

27일 광주특별시에 따르면 시는 유사 기능을 수행하는 산하 공공기관 14곳을 7개로 통합하는 조례안을 마련해 내달 열리는 시의회 정례회에 상정할 예정이다. 시는 2027년 1월 1일 통합기관 출범을 목표로 하고 있다.

이번 통합 조례안에 포함된 기관은 △전남광주연구원(주사무소 나주) △전남광주관광공사(광주) △전남광주정보문화산업진흥원(광주) △전남광주인재평생교육진흥원(광주) △전남광주경제진흥원(전남) △광주신용보증재단(순천) 등 6곳과 신설되는 △전남광주도시개발에너지공사다.

대부분 한쪽 법인이 다른 쪽을 흡수하는 '흡수 통합' 방식이지만, 광주도시공사와 전남개발공사는 양측 모두 해산하고 새로운 법인을 만드는 '신설 합병' 방식으로 추진된다. 하지만 새 법인의 주사무소 위치를 두고 양측의 이견이 커 막판까지 진통을 겪고 있으며 최종 결정은 내년 3~4월에나 가능할 전망이다.

반면 이견을 좁히지 못한 기관들은 이번 통합안에서 제외됐다. △테크노파크 △사회서비스원 △여성가족재단 등 3개 분야는 어느 기관을 존속시킬지(존속법인), 주사무소를 어디에 둘지를 두고 합의점을 찾지 못해 향후 해결 과제로 남게 됐다.

광주·전남문화재단은 지난달 극적으로 존속법인(광주)과 주사무소(전남)에 합의했지만, 조례안 입법예고 기간을 넘기면서 이번 상정 대상에서 빠졌다. 문화재단 통합 조례안은 이듬해 2월에나 시의회에 제출될 예정이다.

시 관계자는 "통합 과정에서 시민 서비스에 공백이 생기지 않도록 전문성과 역량을 집중하겠다"면서도 "합의된 주사무소라 할지라도 향후 정관 변경이나 등기 과정에서 바뀔 여지는 있다"고 밝혀 막판까지 조율이 계속될 것임을 시사했다.