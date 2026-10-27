[속보] "영부인 골프 때 앞뒤 팀 태릉CC 정상 이용…'황제 골프' 아니었다"

국민의힘 주진우 의원 주장으로 김혜경 대통령 영부인 '황제 골프' 의혹이 논란이 된 가운데, 김 여사가 골프장을 이용할 당시 앞뒤 팀이 예정대로 경기를 진행했다는 보도가 나왔다. '황제 골프'와는 거리가 먼 것 아니냐는 보도다.

26일 <CBS노컷뉴스>는 "김 여사가 지난 20일 오전 11시 10분쯤 태릉 군 체력단련장(태릉CC)을 이용했으며 도착한 뒤 곧바로 라운딩에 나섰다"며 "경기 도중 클럽하우스를 이용했고 식사는 별도 특혜 없이 클럽하우스 안 룸에서 한 것으로 전해졌다"고 보도했다.

매체는 또 "경기를 마친 뒤 (영부인은) 바로 골프장을 떠났다"며 "김 여사 일행의 앞뒤 팀도 예정대로 경기를 진행했다"고 전했다.

태릉CC는 군 골프장이지만 영부인은 운영 기준상 정회원과 같은 대우를 받는다. 국방부 훈령에 따르면 이곳 정회원은 현역 군인과 군무원, 19년 6개월 이상 복무한 뒤 전역한 군인과 군무원 등이다. 국방부 장·차관과 그 배우자도 정회원에 준하는 대우를 받는데, 대통령이 국군통수권자인 만큼 대통령 부부 역시 같은 대우를 받는다.

이와 관련 주 의원은 이날 오전 페이스북에서 영부인이 "태릉CC에서 프로 골퍼로부터 황제 레슨을 받으며 3인 골프를 즐기고, 대통령 전용 황제 클럽하우스도 열었다"고 주장해 파문이 일었다.

영부인이 20일 오전 태릉CC에서 라운딩을 한 것은 사실이지만, 앞뒤 팀이 예정대로 경기를 진행한 만큼 다른 이용객을 밀어내는 등의 특혜는 없었다는 게 보도의 골자다.

클럽하우스 식사 역시 별도 특혜는 없었던 것으로 전해졌다.

주 의원이 영부인을 레슨한 인물로 지목한 프로골퍼 리디아 고도 직접 의혹을 부인했다. 리디아 고는 해당 일자에 자신이 후원사 공식 행사 일정을 소화하고 있었다면서 보도된 내용을 부인했다.