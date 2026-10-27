경기도 스타트업 7개사, 뉴욕서 729억원 규모 투자 제안 성과

경기도와 경기도경제과학진흥원이 추진한 ‘경기 스타트업 글로벌 성장지원’ 사업을 통해 도내 스타트업 7개 사가 미국 뉴욕에서 총 729억 원 규모의 투자 제안을 받았다.

도와 경과원은 지난 13일부터 16일까지(현지시간) 미국 뉴욕에서 도내 우수 스타트업의 해외 투자유치를 위한 기업설명회(IR) 및 네트워킹 행사를 개최했다고 27일 밝혔다.

▲(주)루덴스 투자자 상담 모습 ⓒ경기도

글로벌 투자 전문가 심사를 거쳐 선발된 도내 스타트업 10개사는 사전 현지 투자유치 전략 수립과 IR 역량 강화 컨설팅을 거쳐 뉴욕 현지 무대에 올랐다.

참가기업들은 플러그앤플레이(PlugPlay) 뉴욕지사에서 현지 투자자 13명을 대상으로 IR과 네트워킹을 진행했으며, 주요 투자기관 관계자 6명과의 1:1 심층 투자상담도 이어나갔다.

또한, 한인창업자연합(UKF) 주최 ‘꿈 위크(KOOM WEEK 2026 NYC)’ 행사에서는 도내 기업 5개사가 혁신 기술과 사업모델을 선보였다. 주요 참가기업은 △㈜사줘(AI 크로스보더 커머스) △㈜블랙후즈(SLM 기반 소비자 인사이트 플랫폼) △㈜리보틱스(공간지능 자율 로봇 지게차) △㈜스낵스(생유산균 기능성 K-푸드) △㈜유비스(2D 기반 3D 캐릭터 생성 솔루션) 등이다.

이번 뉴욕 방문 기간 동안 총 38건의 비즈니스 상담이 이뤄졌으며, 참가기업 중 7개사가 총 729억 원 규모의 투자 제안을 받는 성과를 냈다.

개별 기업 성과로는 용인시 소재 ㈜스낵스(대표 이택권)가 K-푸드 포트폴리오 확대를 희망하는 뉴욕 투자기관으로부터 200만 달러 규모의 투자 검토를 제안받았다. 성남시 소재 ㈜루덴스(대표 정지환)는 노코드 콘텐츠 기술력을 바탕으로 뉴욕 소재 투자기관 팅스캐피탈(Tings Capital)과 100만 달러 규모의 협업을 논의 중이다.

현병천 도 미래성장산업국장은 “이번 프로그램을 통해 도내 스타트업의 기술력과 성장 가능성에 대한 현지 투자자들의 관심을 확인할 수 있었다”며 “뉴욕에서 이뤄진 논의가 실제 투자와 미국 진출이라는 결실로 이어질 수 있도록 지원하겠다”고 밝혔다.