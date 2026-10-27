'미래가 있다 경기가 있다'… 경기도, 새 슬로건 및 BI 공개

경기도가 민선 9기의 새로운 도정 가치를 담은 공식 슬로건과 브랜드 아이덴티티(BI)를 선보였다.
27일 도에 따르면 이번에 발표된 새 슬로건은 ‘미래가 있다, 경기가 잇다’다. 대한민국 산업과 경제의 핵심축이자 1420만 도민의 삶의 터전인 경기도에서 밝은 미래를 열어가고, 이를 기반으로 대한민국 전체의 미래를 확고히 이어 나가겠다는 강한 의지를 담아냈다.
함께 공개된 시그니처 디자인은 민선 9기의 3대 도정 철학을 한눈에 알아볼 수 있도록 직관적인 도형과 컬러로 구성했다. 3대 도정 철학은 △공정(파랑·사각형): 치우침 없이 치밀하고 균형 잡힌 공정한 경기도를 상징 △혁신(하늘·우상향 삼각형): 미래를 향해 끊임없이 뻗어 나가는 혁신의 기상을 표현 △포용(초록·원): 1420만 도민 모두를 한데 품어주는 따뜻한 포용의 가치를 담았다.
도는 슬로건과 시그니처 디자인을 도민과의 접점에서 바로 활용할 수 있도록 명함, 현수막, 백월 등에 적용 가능한 응용 디자인 매뉴얼도 함께 배포했다.
특히 이번 브랜드 개편 과정에서는 도의 알뜰한 예산 운용 철학이 돋보였다. 슬로건 개발 시 별도의 외주 예산을 투입하지 않았으며, 기존 시설물의 불필요한 교체를 최소화해 재정 부담을 대폭 줄였다.
이원구 도 홍보기획관은 “어려운 재정 여건을 고려해 budget 절감 기조를 철저히 지켰다”며, “민선 9기의 핵심 가치가 도민 여러분의 일상에 자연스럽게 스며들 수 있도록 다양한 행정 분야에서 새 슬로건과 BI를 적극 활용하겠다”고 밝혔다.구글에서 프레시안을 더 자주 만나기
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