전남광주, 해상풍력 산업화 속도…지역기업 육성 나선다

전남광주특별시가 대규모 해상풍력 개발을 지역기업 육성과 첨단산업 성장으로 연결하기 위한 산업 기반 확충에 나섰다. 풍력발전 설비 구축에 그치지 않고 기자재 생산부터 항만·물류, 유지보수까지 지역 산업생태계를 넓혀 실질적인 경제 효과를 창출하겠다는 구상이다.

특별시는 26일 여수 소노캄 호텔에서 풍력산업계와 대학, 연구기관, 유관기관 관계자 등 200여 명이 참석한 가운데 '2026 전남광주 풍력의 밤'을 열고 해상풍력 산업의 주요 현안과 발전 방향을 논의했다.

특별시와 전남풍력산업협회가 공동 주최한 이번 행사는 해상풍력 개발을 지역기업의 성장과 주민 상생으로 연결하고, 산업 기반 확충을 위한 협력 방안을 마련하기 위해 열렸다.

▲2026 전남광주 풍력의 밤에 참석한 풍력산업계와 대학, 연구기관, 유관기관 관계자들이 단체 기념 촬영을 하고 있다. 2026. 10. 26 ⓒ전남광주특별시

기조강연에서는 박재필 군산대학교 교수가 '해상풍력, 섬의 새로운 기회가 되다. 주민상생에서 지역산업까지'를 주제로 해상풍력 개발의 지역경제 파급효과와 주민 상생 방안을 제시했다.

전문가 세션에서는 해상풍력 기술실증 테스트베드 구축과 지원항만 확보, 모노파일·자켓 등 하부구조물 설치에 필요한 선박 확보, 육상풍력 공공주도 계획입지 추진 등이 주요 의제로 다뤄졌다.

특히 기술실증부터 설비 운송·설치, 유지보수에 이르는 산업 기반을 확충하고 지역기업의 사업 참여를 확대할 수 있는 방안에 논의가 집중됐다.

특별시는 대규모 해상풍력 개발과 연계해 터빈·기자재 생산과 항만·물류, 유지보수 등 연관산업을 육성하고 지역기업의 참여 기회를 확대할 계획이다.

해상풍력으로 생산한 재생에너지를 반도체와 인공지능(AI) 등 첨단산업의 RE100(재생에너지 100% 사용) 대응에 활용하고, 전남의 에너지 산업과 광주의 첨단산업이 서로의 성장을 뒷받침하는 산업생태계도 구축한다는 방침이다.

배용석 에너지산업본부장은 "풍부한 재생에너지 자원을 지역산업의 성장으로 연결하는 것이 중요하다"며 "산학연관이 역량을 모아 전남광주를 대한민국 해상풍력 산업의 중심으로 만들겠다"고 말했다.