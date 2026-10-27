'제29회 대한민국우수상품전시회(G-FAIR KOREA 2026)' 29일 개막

경기도는 오는 29일부터 31일까지 사흘간 고양시 킨텍스 제1전시장에서 ‘제29회 대한민국우수상품전시회(G-FAIR KOREA 2026)’를 개최한다고 27 밝혔다.

지페어 코리아는 국내 중소기업의 우수한 제품을 국내외 바이어에게 소개하고 비즈니스 상담과 판로 개척을 지원하는 대한민국 대표 수출 전문 전시회다. 1999년 수원체육관에서 시작된 이래 성장을 거듭해 올해는 480여 개 기업, 600여 개 부스 규모로 열린다.

▲'제29회 대한민국우수상품전시회(G-FAIR KOREA 2026)' 안내문 ⓒ경기도

이번 전시회는 뷰티·푸드·리빙·테크 등 4개 품목관으로 구성되며, 글로벌 시장에서 인기를 끌고 있는 K-뷰티와 K-푸드를 비롯한 다양한 K-브랜드 제품을 중점 선보인다.

비즈니스 성과를 극대화하기 위한 대규모 상담회도 진행된다. 해외 26개국에서 초청된 해외 바이어 400여 명과의 수출상담회와 국내 주요 유통 채널 MD 200여 명이 참여하는 구매상담회가 동시에 열려 중소기업의 내수 및 해외 판로 개척을 집중 지원한다.

아울러 참가 기업의 역량 강화를 위해 브랜딩, 수출, 인증, ESG 등 실무 중심의 전문가 강연이 마련되며, 30일에는 메인무대에서 ‘AI 대전환, 경기와 세계를 잇다’를 주제로 ‘경기도 글로벌 AI 허브 유치전략 포럼’이 개최된다. 이 밖에도 무역위기 대응존을 통해 통상 환경 변화에 맞춘 맞춤형 컨설팅을 제공하고, 우수 기업을 시상하는 어워즈존을 함께 운영한다.

일반 참관객을 위한 VR·AI 체험존, 쇼룸, 룰렛 이벤트 등 풍성한 즐길거리와 전시 마지막 날 진행되는 마술쇼 등 가족 단위 관람객을 위한 프로그램도 실시된다.

박경서 도 국제통상과장은 “지페어 코리아는 세계 시장에서 주목받는 K-브랜드 제품을 선보이고 중소기업과 글로벌 바이어가 만나는 기회의 장”이라며 “중소기업의 경쟁력 있는 제품이 세계 시장에 진출해 실질적인 수출 성과로 이어지도록 적극 지원하겠다”고 말했다.