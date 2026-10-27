인천서 제27회 전국 인설 차문화전 개최…차예절·전통문화 체험

전통 차문화의 멋과 가치를 알리고 시민들이 차예절과 전통문화를 체험할 수 있는 문화행사가 인천에서 열린다.

인천광역시는 오는 31일 오전 11시부터 오후 4시까지 가천대학교 메디컬캠퍼스에서 ‘제27회 전국 인설 차문화전–차예절 경연대회’를 개최한다고 27일 밝혔다.

▲제27회 전국 인설 차문화전 포스터 ⓒ인천광역시

(사)규방다례보존회와 (사)한국차문화협회가 주최·주관하고 인천시가 지원하는 이번 행사는 차예절 경연대회와 다례 시연, 차 시음회, 전통문화체험 등으로 꾸며진다.

오전 11시부터 오후 1시까지 차예절 경연대회가 진행되며, 오후 1시 50분에는 전통 차 예법인 선비다례 시연이 펼쳐진다. 이어 오후 2시 개회식과 오후 2시 30분 축하공연이 진행된다.

부대행사장에서는 오전 10시부터 오후 1시 30분까지 차 시음회와 전통문화체험, 찻잎을 가공해 차를 만드는 제다체험 등도 운영된다.

전통문화와 차문화에 관심 있는 시민은 별도 신청 없이 무료로 관람하고 체험 프로그램에 참여할 수 있다.

장은미 시 문화유산과장은 “이번 행사가 차 한 잔에 담긴 전통의 멋과 예절을 나누고 우리 차문화의 가치를 느끼는 계기가 되길 바란다”며 “시민들이 일상에서 무형유산을 접하고 즐길 수 있는 기회를 넓혀가겠다”고 말했다.