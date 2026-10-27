인천서 제27회 전국 인설 차문화전 개최…차예절·전통문화 체험

전통 차문화의 멋과 가치를 알리고 시민들이 차예절과 전통문화를 체험할 수 있는 문화행사가 인천에서 열린다.
인천광역시는 오는 31일 오전 11시부터 오후 4시까지 가천대학교 메디컬캠퍼스에서 ‘제27회 전국 인설 차문화전–차예절 경연대회’를 개최한다고 27일 밝혔다.
(사)규방다례보존회와 (사)한국차문화협회가 주최·주관하고 인천시가 지원하는 이번 행사는 차예절 경연대회와 다례 시연, 차 시음회, 전통문화체험 등으로 꾸며진다.
오전 11시부터 오후 1시까지 차예절 경연대회가 진행되며, 오후 1시 50분에는 전통 차 예법인 선비다례 시연이 펼쳐진다. 이어 오후 2시 개회식과 오후 2시 30분 축하공연이 진행된다.
부대행사장에서는 오전 10시부터 오후 1시 30분까지 차 시음회와 전통문화체험, 찻잎을 가공해 차를 만드는 제다체험 등도 운영된다.
전통문화와 차문화에 관심 있는 시민은 별도 신청 없이 무료로 관람하고 체험 프로그램에 참여할 수 있다.
장은미 시 문화유산과장은 “이번 행사가 차 한 잔에 담긴 전통의 멋과 예절을 나누고 우리 차문화의 가치를 느끼는 계기가 되길 바란다”며 “시민들이 일상에서 무형유산을 접하고 즐길 수 있는 기회를 넓혀가겠다”고 말했다.구글에서 프레시안을 더 자주 만나기
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