인천시, '2026 인천일러스트코리아' 30일 송도컨벤시아 개막

인천광역시가 오는 30일부터 다음 달 1일까지 3일간 송도컨벤시아에서 일러스트레이션·캐릭터 산업 전시회 ‘2026 인천일러스트코리아’를 개최한다고 27일 밝혔다.

인천시가 주최하고 인천관광공사와 ㈜메쎄이상이 공동 주관하는 이번 전시회는 지난해에 이어 올해 2회째를 맞이했다. 행사에는 SNS에서 활발히 활동 중인 인기 작가 190여 명이 참여한다.

▲'2026 인천일러스트코리아' 포스터 ⓒ인천광역시

현장에서는 일러스트레이션, 캐릭터 디자인, 그래픽, 웹툰 등 다양한 작품과 함께 디자인 문구, 창작 굿즈, 아트토이 등이 전시·판매된다. 특히 수채화 일러스트레이터 ‘노마’, 힐링 감성의 ‘애뽈’, 음식 주제의 ‘딸비’ 작가 등 국내 정상급 일러스트레이터와 신진 아티스트들이 대거 참여한다.

관람객을 위한 체험 프로그램도 다채롭게 마련된다. 8명의 작가가 디자인한 한정판 포토 프레임 기반의 ‘네컷프레임 사진관’, 현장 라이브 드로잉 챌린지, 인천 작가와 함께하는 캐릭터 티셔츠 만들기 등이 진행된다.

관람 시간은 오전 10시부터 오후 6시까지(입장 마감 오후 5시 30분)이며, 입장료는 1만원이다. 행사 전날인 29일까지 사전등록 후 결제하면 50% 할인된 5000원에 관람할 수 있다.

인천 소재 초·중·고교 재학생과 초등학생, 미취학 아동, 장애인, 국가유공자는 무료로 입장할 수 있으며, 만 14세 미만 청소년은 보호자 동반 시 현장 매표를 통해 입장할 수 있다.

김영신 시 국제협력국장은 “이번 행사가 창작자와 시민이 한데 어우러져 소통하는 자리가 되길 바란다”라며 “앞으로도 시민들이 폭넓은 문화·전시 콘텐츠를 누릴 수 있도록 기회를 확대해 나가겠다”라고 말했다.