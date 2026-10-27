대전 지역화폐 ‘온통대전’, 모바일 QR결제 도입…가맹점 모집

▲온통대전 QR 가맹점 모집 안내문 ⓒ대전시

대전 지역화폐 ‘온통대전’의 결제수단이 실물 카드에서 모바일 QR결제까지 확대된다.

대전시는 27일부터 온통대전 앱을 통해 QR결제 참여 가맹점 신청을 받는다고 밝혔다.

QR결제는 매장에 비치된 QR코드를 시민이 온통대전 앱으로 스캔해 결제하는 방식이다. 실물 카드 없이 간편하게 이용할 수 있고 소상공인의 결제 수수료 부담도 줄일 수 있다.

대전시는 골목형 상점가와 전통시장을 중심으로 QR결제 키트 2000개를 우선 보급할 계획이다.

일반 가맹점은 온통대전 앱에서 신청한 뒤 안내 배너를 통해 QR코드를 내려받아 출력해 매장에 비치하면 된다. QR코드 발급에는 영업일 기준 2\~3일이 소요된다.

시는 가맹점과 시민을 대상으로 이용 방법을 안내하고 현장 의견을 반영해 QR결제 서비스를 안정적으로 정착시킬 방침이다.

문인환 대전시 민생경제국장은 “QR결제 도입으로 시민 편의가 높아지고 소상공인의 수수료 부담도 완화될 것으로 기대한다”며 “온통대전이 시민과 소상공인 모두에게 도움이 되는 생활경제 플랫폼으로 발전하도록 노력하겠다”고 말했다.