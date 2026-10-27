대전시의회, 청년정책자문위원회 출범…청년 정책 참여 확대

▲대전시의회 청년정책 자문위원회 위촉식 참석자들이 기념촬영을 하고 있다 ⓒ대전시의회

대전시의회가 청년들의 정책 참여를 확대하기 위해 청년정책 자문위원회를 출범시켰다.

대전시의회는 지난 26일 시의회 3층 공감실에서 ‘대전광역시의회 청년정책 자문위원회 위촉식’을 개최했다고 밝혔다.

자문위원회는 시의원 1명을 비롯해 청년기업인과 대학생, 교수, 청년단체 관계자 등 다양한 분야의 전문가 15명으로 구성됐다.

이날 회의에서는 위원장에 원은석 위원, 부위원장에 박철상 위원을 각각 선출하고 향후 운영방향을 논의했다.

위원회는 앞으로 분기별 1회 이상 회의를 열고 청년 일자리와 주거, 교육, 복지 등 주요 현안에 대한 정책 자문과 신규 정책 발굴에 나선다.

특히 청년들의 현장 의견을 수렴해 실효성 있는 정책을 제안하고 조례 제·개정 등 의회 차원의 입법 지원 방안도 모색할 계획이다.

위원 임기는 오는 31일부터 2028년 10월 30일까지 2년이다.

조성칠 대전시의회 의장은 “청년들이 현장에서 체감하는 다양한 의견이 실질적인 정책으로 이어지도록 지원하겠다”며 “위원회가 청년과 의회를 잇는 소통 창구이자 청년이 정책 형성의 주체로 참여하는 계기가 되길 기대한다”고 말했다.