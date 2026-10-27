장성군, 임대 농기계 원스톱 서비스 운영…고온 살균 서비스도

전남광주통합특별시 장성군이 농기계 임대 절차를 간소화하고 고온 살균 서비스를 도입하는 등 농업인 편의 향상에 나섰다.

27일 장성군에 따르면 올해부터 '임대농기계 원스톱 서비스'를 운영하고 있다.

농업인이 전화로 임대를 신청하면 농기계 운송부터 임대 계약과 임대료 결제, 안전교육, 사용 후 회수까지 전 과정을 지원하는 방식이다.

▲장성군이 '임대농기계 원스톱 서비스'를 운영하고 있다ⓒ장성군

서비스 대상은 1톤 트럭을 보유하지 않았거나 1톤 트럭에 실을 수 없는 대형 농기계를 임대하는 농업인이다. 직접 운반이 가능한 농업인과의 형평성을 고려하면서 대형 농기계 운송에 따른 부담을 줄이기 위한 조치다.

임대 농기계의 위생 관리도 강화했다. 장성군은 최근 농기계임대사업소 본소에 고온 살균 소독장을 설치하고 임대 농기계에 대한 살균 서비스를 시작했다.

그동안 농업인들은 앞서 사용한 농기계에 흙이나 이물질이 남아 있을 경우 경작지 사이에 병원균이 옮겨질 수 있다는 우려를 제기해 왔다. 농기계 세척에 시간이 걸려 출고가 늦어지는 문제도 개선 과제로 꼽혔다.

군은 고온 살균 서비스를 통해 농업인의 위생 우려를 줄이고 농기계 출고 과정의 불편을 개선한다는 방침이다.

김한종 군수는 "농업인의 작은 불편까지 세심하게 살피는 현장 중심의 행정을 펼칠 방침"이라며 "농기계 임대 서비스 혁신을 이어 가겠다"고 밝혔다.