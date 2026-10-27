군포시 소공인기업 2곳, '대한민국 소상공인대회' 대통령·중기부장관 표창

경기 군포시 지역 소공인기업 2곳이 기술력과 제조 혁신 성과를 인정받아 ‘2026년 대한민국 소상공인대회’에서 대통령 표창과 중소벤처기업부 장관 표창을 수상했다.

군포시는 지난 23일 부산 벡스코에서 열린 이번 대회에서 ㈜금호하이텍 이준행 대표가 대통령 표창을, ㈜에스앤씨엔지니어링 이원민 대표가 중소벤처기업부 장관 표창을 각각 받았다고 27일 밝혔다.

▲2026 대한민국 소상공인대회 정부포상 수상 기념촬영(왼쪽부터 ㈜에스앤씨엔지니어링 이원민 대표, ㈜금호하이텍 이준행 대표) ⓒ군포시

이준행 대표는 스마트제조 혁신을 통한 제조 경쟁력 강화와 소공인 간 협업 활성화, 군포소공인특화지원센터 운영 개선에 기여한 공로를 인정받았다. 이원민 대표는 정밀가공 기술을 바탕으로 스마트제조 혁신을 추진하고, 특허기술을 활용한 부품 국산화에 기여한 점을 높이 평가받았다.

이번 수상은 지역 제조기업의 기술 경쟁력과 혁신 성과를 보여주는 사례다. 그동안 군포시와 군포산업진흥원은 품질 개선과 산업재해 예방, 맞춤형 컨설팅, 스마트제조 지원, 판로 개척 등 소공인별 여건에 맞춘 지원사업을 추진해 왔다.

한대희 시장은 “이번 정부포상은 지역 소공인들이 꾸준히 기술력을 높이고 제조 혁신을 위해 노력해 온 결실”이라며 “앞으로도 현장에서 체감할 수 있는 맞춤형 지원과 기업 간 협력을 강화해 지역 제조기업의 경쟁력을 높이겠다”고 말했다.