오산시, 민선 9기 정책자문위원회 출범…분야별 전문가 27명 위촉

경기 오산시가 경제와 교통, 도시, 문화·복지 등 각 분야 전문가들과 함께 민선 9기 시정 발전 방향을 모색한다.

오산시는 지난 26일 시청 상황실에서 ‘민선 9기 오산시 정책자문위원회 위촉식 및 정책자문회의’를 열고 전문가 27명을 위원으로 위촉했다고 27일 밝혔다.

▲민선 9기 오산시 정책자문위원회 위촉식 및 정책자문회의 기념촬영 ⓒ오산시

정책자문위원회는 시 종합발전계획과 주요 정책과제, 시민 생활에 영향을 미치는 신규 제도와 시책 등에 대해 자문하는 시장 자문기구다. 조용호 오산시장을 위원장으로 대학교수와 연구위원, 기업 경영인, 전직 공직자, 공공기관장, 지방의회 의원 등 총 28명으로 구성됐다.

위원회는 기획경제, 교통혁신, 문화복지, 도시환경 등 4개 분과로 운영되며, 임기는 2028년 10월 25일까지 2년이다. 이날 회의에서는 유용원 백석대학교 경찰학부 교수가 부위원장으로 선출됐으며, 시 소유 공유재산의 효율적인 활용 방안에 대한 논의도 진행됐다.

조용호 시장은 “GTX-C 연장과 AI·반도체 산업 유치 등 오산의 미래를 좌우할 중요한 전환점에서 전문가들의 경험과 지혜가 큰 힘이 될 것”이라며 “시민과 함께 여는 성장도시 오산을 만들어 갈 수 있도록 앞으로도 아낌없는 조언을 부탁드린다”고 말했다.