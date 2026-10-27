강진군, 2026 대한민국 SNS 대상 '최우수상'

강진군이 '2026 대한민국 SNS 대상'에서 기초지자체 군 부문 최우수상을 수상했다. 시상식은 26일 한국프레스센터 20층 국제회의장에서 열렸다.

이번 수상은 군청 내 4차산업혁명활용추진단 조직 구성을 바탕으로 자체 콘텐츠 제작 역량을 높이고, 군민과 소통하는 SNS 홍보를 추진해 온 성과라는 점에서 의미가 있다.

▲ '2026 대한민국 SNS 대상' 기초지자체 군 부문 최우수상을 수상한 강진군 관계자들이 기념촬영을 하고 있다.ⓒ강진군

강진군은 담당 공무원이 직접 개발한 캐릭터 '강진프렌즈'를 활용해 군정과 관광 정보를 친근하게 전달해 왔다. 강진프렌즈는 강진만 생태공원의 수달, 너구리, 짱뚱어, 도둑게, 고니 등 생태자원을 모티브로 만든 캐릭터로, 지역의 자연과 개성을 담고 있다.

특히 담당 공무원이 캐릭터 개발부터 카드뉴스 기획과 디자인, 제작까지 직접 수행했다. 축제와 관광, 주요 정책 등 콘텐츠의 주제에 맞춰 캐릭터와 배경을 구성하고, 일관된 디자인을 적용해 강진군 SNS만의 시각적 정체성을 쌓아왔다.

정보 전달 방식도 이용자의 눈높이에 맞춰 개선했다. 긴 설명 위주의 행정정보를 간결하게 다듬고, 일정과 장소, 참여 방법 등 핵심 내용을 순서대로 배치해 모바일에서도 필요한 정보를 쉽게 확인할 수 있도록 했다.

강진 반값여행과 강진만 춤추는 갈대축제 등 주요 관광 콘텐츠에도 친근한 캐릭터와 직관적인 안내를 담아 지역의 매력을 알리고, 축제·관광과 연계한 정보 제공과 참여 이벤트로 이용자와의 소통을 이어왔다.

강진군은 앞으로 강진프렌즈를 활용한 콘텐츠 제작을 확대하고, SNS 이용자의 의견을 반영해 군민과 관광객이 공감할 수 있는 홍보를 강화할 계획이다.

강진원 강진군수는 "이번 수상은 4차산업혁명활용추진단 조직 구성이 직원들의 창의성과 전문성을 바탕으로 실질적인 홍보 성과로 이어졌다는 점에서 뜻 깊다"며 "앞으로도 강진만의 매력을 담은 콘텐츠로 군민과 적극적으로 소통하고, 더 많은 관광객이 강진을 찾을 수 있도록 힘쓰겠다"고 말했다.