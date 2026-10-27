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[부고] 황경아 전 대전시의원 모친상
◆ 양화자(향년 84세)씨 별세, 황경아 전 대전시의원 모친상 = 27일. 대전대청병원 장례식장 3호실. 발인 29일 오전 6시 50분. 장지 정수원·대전추모공원
이재진
기자
leejaejin2678@naver.com
대전세종충청취재본부 이재진 기자입니다.
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