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[부고] 황경아 전 대전시의원 모친상

이재진 기자  |  기사입력 2026.10.27. 11:48:21 최종수정 2026.10.27. 12:38:45

◆ 양화자(향년 84세)씨 별세, 황경아 전 대전시의원 모친상 = 27일. 대전대청병원 장례식장 3호실. 발인 29일 오전 6시 50분. 장지 정수원·대전추모공원

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