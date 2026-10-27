천안시, 배달의민족과 손잡고 지역 농특산물 온라인 판로 확대

▲상생협약시 모습. (사진 가운데 왼쪽이 김석필 천안부시장, 오른쪽이 김중현 우아한형제들 지속가능경영실장 ⓒ천안시

충남 천안시가 배달의 민족과 손잡고 지역 농특산물의 온라인 판로 확대에 나선다.

천안시는 지난 26일 시청에서 배달의민족 운영사 우아한형제들과 ‘지역사회 동반성장을 위한 상생협약’을 체결했다고 27일 밝혔다.

이번 협약은 온라인 유통 플랫폼을 활용해 지역 농가의 안정적인 판로를 확보하고 천안 농특산물의 경쟁력을 높이기 위해 마련됐다.

양 기관은 천안 농특산물을 활용한 신제품 공동 개발과 안정적인 생산·공급체계 구축, 배민커머스 서비스 입점, 디지털 마케팅 지원 등을 추진하기로 했다.

또 다양한 할인행사와 농특산물 소비촉진 캠페인을 통해 지역 농산물의 소비기반을 확대할 계획이다.

앞서 배달의민족은 지난 6월 배민 B마트에서 천안 백오이 할인전을 진행했으며, 행사 기간 매출이 전월 같은 기간보다 15% 증가한 것으로 나타났다.

천안시는 이번 협약을 계기로 지역 농특산물의 온라인 유통망을 넓히고 민간 플랫폼과의 협력을 강화해 농가소득 증대와 지역 농업 활성화를 도모할 방침이다.

김석필 천안시 부시장은 “천안의 우수한 농특산물이 온라인 플랫폼을 통해 전국 소비자에게 더 가까이 다가가는 전환점이 되길 바란다”며 “민간 유통 플랫폼과 협력을 확대해 농가소득 증대와 지역 농업 경쟁력 강화에 힘쓰겠다”고 말했다.

김중현 우아한형제들 지속가능경영실장은 “배민이 천안지역 농가의 든든한 판매처가 돼 우수한 농특산물을 더 많은 고객에게 전달하겠다”며 “지속가능한 상생모델을 만들어 나가겠다”고 밝혔다.