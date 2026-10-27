부산시, 불꽃축제 안전관리 인력 7000명 투입…인파 밀집 대비

부산시가 100만 명 이상의 관람객이 몰릴 것으로 예상되는 부산불꽃축제를 앞두고 안전관리 인력 7000여 명을 투입하는 등 대규모 인파 밀집에 대비한 종합 안전관리체계 점검에 나선다.

27일 부산시는 '2026년 제2회 부산광역시 안전관리위원회'를 개최한다고 밝혔다. 이날 회의는 내달 7일 광안리해수욕장, 이기대, 동백섬 일원에서 열리는 '제21회 부산불꽃축제'를 앞두고 100만 명 이상이 모일 것으로 예상되는 대규모 행사에 대한 종합적인 안전관리체계를 최종 점검하기 위해 마련됐다.

▲부산시가 27일 부산시청 7층 영상회의실에서 '2026년 제2회 부산광역시 안전관리위원회'를 개최하고 있다.ⓒ부산시

이날 안전관리위원회에는 위원장인 전재수 시장을 비롯해 부산 지역 재난관리 책임기관장 등 40여 명의 안전관리위원과 민간 화약 전문가 등이 참석했다. 참가자들은 '제21회 부산불꽃축제'의 안전관리계획(안)을 면밀히 점검하고 유관기관 간 협력체계를 한층 강화할 예정이다.

시는 이번 회의에 앞서 지난 9월부터 관련 실무자들과 사전 점검 회의를 지속적으로 개최하고 지난 22일에는 행정부시장 주재로 지역안전협의회를 열어 시민 동선, 대피로, 의료·소방·해상 대응체계 등을 세밀히 점검해 왔다. 이번 회의에서는 종합상황실 운영을 비롯해 관람객 안전, 대중교통, 소방 해상 안전관리 등 유형별 조치 사항 전반을 점검할 예정이다.

시는 대규모 인파가 몰리는 행사인 만큼 역대 최대 규모의 인력을 투입한다. 시는 직원 1921여 명을 포함해 총 7000여명의 안전관리 및 질서유지 인력을 현장에 배치한다. 행사장 곳곳에 설치된 CCTV 영상을 실시간으로 모니터링하고 광안리해수욕장 인근을 비롯해 금련산, 수변공원, 용호별빛공원, 이기대 어울마당, 동백섬 등 주요 구역의 관람객 동선을 관리한다.

전재수 시장은 "'모든 정책의 전제는 시민 안전'이며 사고예방과 현장대응은 단 한 치의 오차도 없도록 기본부터 단단하고 철저히 챙겨야 한다"며 "관련 기관 모두 시민들이 완전히 귀가할 때까지 단 한 순간도 긴장의 끈을 놓지말고 현장 대응에 최선을 다해달라"고 전했다.