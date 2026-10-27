전주사랑상품권 충전 시간 변경…내달부터 오후 3시

▲전주시청

전주사랑상품권(돼지카드) 온라인 충전 시간이 오는 11월부터 자정에서 오후 3시로 변경된다.

전북 전주시는 시민들의 이용 편의를 높이기 위해 기존 매월 1일 오전 0시 15분이던 온라인 충전 시간을 오후 3시로 변경한다고 27일 밝혔다.

고령층 등 디지털 취약계층을 위한 오프라인 충전도 기존 매월 1일 오전 9시에서 온라인 충전 다음 날 오전 9시로 조정된다.

이에 따라 11월 온라인 충전은 2일 오후 3시부터, 오프라인 충전은 3일 오전 9시부터 가능하다.

11월 발행 규모는 온라인 58억원, 오프라인 5억 원 등 총 63억원으로 1인당 월 30만원, 연 300만원 한도 내에서 충전할 수 있으며 온라인은 전용 앱에서, 오프라인은 전주시 내 전북은행 영업점에서 충전하면 된다.

이번 변경은 지난 8월 개설된 시민소통플랫폼 '쌍방향 소통공간'에서 가장 많은 공감을 받은 의견으로 시는 시민들의 요구와 운영시스템 안정화 등을 고려해 충전 시간을 조정했다.

이와 함께 시는 '코리아 그랜드 페스티벌'과 연계해 오는 29일부터 11월 15일까지 전주사랑상품권 가맹점에서 결제하면 기존 10%에 5%를 추가한 15% 캐시백을 제공한다.

추가 캐시백 예산은 1억 6000만원으로 예산 소진 시 조기 종료된다.