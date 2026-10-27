훈련 가던 특전장병 20여 명, 군산 차량 7대 연쇄 추돌 현장서 구조 활동

▲사고 현장 ⓒ전북소방본부

전북 군산에서 차량 7대가 잇따라 충돌한 사고 현장에서 훈련을 위해 이동하던 특전장병 20여 명이 부상자 구조와 교통 통제에 나선 사실이 알려졌다.

전북특별자치도소방본부에 따르면 지난 15일 오전 8시 54분 군산시 옥구읍 새만금북로에서 차량 7대가 연쇄 추돌해 7명이 다쳤다.

당시 긴급구조종합훈련에 참가하기 위해 이동하던 천마부대 8지역대 장병 20여명은 사고를 보고 즉시 차량을 세워 구조에 나섰다.

▲천마부대 8지역대 장병들 ⓒ전북소방본부

장병들은 사고 차량을 살피며 출혈 등으로 도움이 필요한 부상자 2명 의식 상태를 확인한 뒤 안전한 장소로 옮기고 119에 신고했다.

다른 장병들은 추가 사고를 막기 위해 접근하는 차량을 통제하고 도로에 흩어진 잔해를 정리하는 등 소방차와 구급차의 진입로 확보를 도왔다.

신고를 받고 출동한 119구급대는 부상자 7명 중 3명을 응급처치 후 병원으로 이송했으며 나머지 4명은 현장에서 필요한 구급조치를 받았다.

진형민 전북소방본부장은 "위험한 사고 현장에서 주저 없이 구조에 나선 특전장병들의 용기와 신속한 대응에 감사드린다"고 말했다.