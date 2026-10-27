대구공업대 골프레저과, 모인헬스케어와 산학협력...스포츠·헬스케어 전문인력 양성

▲대구공업대학교 골프레저과가 스포츠·헬스케어 관련 장비 개발 및 판매 전문기업인 모인헬스케어와 산학협력 및 전문인력 양성을 위한 업무협약(MOU)을 체결하고 있다ⓒ대구공업대

대구공업대학교 골프레저과가 스포츠·헬스케어 전문기업과 손잡고 산업현장에서 요구하는 실무형 전문인력 양성에 나섰다.

이는 골프 실기교육에 체력측정과 운동기능 평가, 스포츠재활 등 스포츠과학 분야를 접목해 교육 경쟁력을 높이고, 기업과 연계한 현장 중심 교육을 강화한다는 계획이다.

대구공업대학교(총장 이별나)골프레저과는 스포츠·헬스케어 관련 장비 개발 및 판매 전문기업인 모인헬스케어와 산학협력 및 전문인력 양성을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 27일 밝혔다.

이번 협약은 대학이 보유한 교육·연구 인프라와 모인헬스케어의 장비 개발 및 현장 기술력을 연계해 스포츠·헬스케어 분야 교육 수준을 높이고, 산업현장과 교육기관 간 협력체계 구축을 위해, 스포츠·헬스케어 장비를 활용한 교육과 실습 프로그램 운영, 장비 현장 적용 및 사용성 검증에도 협력할 예정이다.

주요 협력 분야는 스포츠·헬스케어 장비 활용 교육, 학생 대상 전문교육 및 인력 양성, 공동 연구와 기술 교류, 현장실습 및 취·창업 연계, 골프 관련 교육 콘텐츠와 프로그램 공동 개발 등이다.

특히 대학의 교육현장을 기업 장비의 실증과 사용자 의견 수렴을 위한 협력 기반으로 활용한다는 점에서 주목된다.

학생들은 실제 산업현장에서 활용되는 장비를 직접 경험하며 실무 능력을 키우고, 기업은 교육현장에서 확보한 사용 경험과 피드백을 바탕으로 제품의 기능 개선과 현장 적용성을 높일 수 있을 것으로 기대된다.

골프 분야의 교육도 단순한 스윙 기술과 경기력 향상을 넘어 신체기능 측정과 데이터 분석, 운동처방 및 스포츠재활 등으로 영역이 확대되고 있다.

대구공업대학교 골프레저과는 이러한 변화에 맞춰 골프 실기교육과 체력관리, 운동기능 평가, 스포츠재활 및 퍼포먼스 향상 교육을 연계하고 있다.

아울러 이번 협약을 통해 학생들이 스포츠·헬스케어 장비의 활용법을 익히고, 측정 결과를 운동능력 향상과 신체기능 관리에 적용하는 경험을 쌓을 수 있을 것으로 대학 측은 기대하고 있다.

이는 골프와 파크골프 분야는 물론 스포츠시설 운영, 체력관리, 운동재활 등 다양한 관련 분야로 진출할 학생들에게 실질적인 도움이 될 전망이다.

김종근 대구공업대 골프레저과 교수는 “최근 골프 분야에서도 단순한 실기교육을 넘어 신체기능 측정과 데이터 분석, 과학적 운동처방 및 장비 활용 역량이 중요해지고 있다”며, “모인헬스케어와의 협력을 통해 학생들이 현장에서 요구되는 장비 활용 능력과 실무 역량을 갖출 수 있도록 교육과 산학협력을 더욱 확대해 나가겠다”고 말했다.

모인헬스케어 서신배 대표는 "대학의 교육현장을 제품과 장비의 실증 및 사용자 피드백을 확보할 수 있는 협력 기반으로 활용함으로, 스포츠·헬스케어 장비의 기능 개선과 현장 적용 범위를 넓히는 데 도움이 될 것"으로 전했다.

한편 대구공업대학교 골프레저과는 앞으로도 골프와 파크골프 분야의 전문인력 양성을 위해 실기교육과 스포츠과학, 운동재활, 체력관리 및 디지털 기반 교육을 연계하고, 관련 기업·기관과의 협력을 지속적으로 확대할 계획이다.