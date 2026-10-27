동국대학교 WISE캠퍼스, 제21회 인문주간 개최

동국대학교 WISE캠퍼스 인문도시사업단이 주관하는 제21회 인문주간이 지난 26일 개막했다. 이번 인문주간은 11월 1일까지 이어지며, ‘AI시대, 질문하는 인문학’을 슬로건으로 경주의 인문자산을 시민과 함께 탐구하고 공감하며 상생의 가치를 나누는 프로그램을 선보인다.

오후 4시에 개최된 개막식은 경주 골굴사의 선무도 정신을 바탕으로 한 ‘선무도 인문 콘서트’로 진행됐다. 이날 골굴사 주지 적운 스님은 ‘선무도 미학’을 주제로 한 기조강연에서 몸과 마음을 하나로 닦는 수련의 의미와 현대사회에 필요한 인문학적 지혜를 공유했다. 이어 선무도 동작 시연과 선요가·기공 체험, 가야금·해금 협연 및 북 연주가 어우러진 공연이 펼쳐져 인문학적 의미를 더했다.

27일에는 동국대학교 WISE캠퍼스 도서관 1층에서 신라차 문화의 성지인 기림사의 영송 운암 스님을 초청해 신라차 시음회를 진행하고, 지장왕보살 김교각의 문화 횡단적 존재성을 주제로 강연이 열렸다.

차 문화를 통해 전통의 정신과 가치를 체험하고, 동아시아 문화 교류의 맥락에서 김교각의 역사적·문화적 의미를 조명했다.

오는 29일에는 동국대학교 WISE캠퍼스 백주년기념관 5층 세미나실에서 ‘동학 정신의 일상 착근’을 주제로 한 동학 시민학술제가 진행된다.

매월 이어 온 ‘동학 콜로키움’을 바탕으로 시민들이 함께 공부하고 토론하며 쌓아 온 성과를 나누고, 동학 정신을 오늘날의 삶과 지역 공동체에서 실천할 수 있는 방향을 모색한다.

‘경주 포토 에세이’는 시민들이 경주의 역사와 문화 현장을 답사하고 지역 작가와 함께 글을 쓰며 지역의 가치를 새롭게 발견하는 프로그램인 ‘경주 포토에세이’와 청소년을 대상으로 인공지능 시대의 읽기와 쓰기, SF를 통한 인간 존재에 대해 탐구하는 ‘찾아가는 인문강좌’도 진행한다.

이와 함께 분황사 인문 치유, 경주 읍성 근대 탐방, 동학 인문 산책 등을 통해 경주의 역사와 문화를 직접 체험할 수 있다.

인문주간 마지막 날인 11월 1일에는 ‘최부자댁 공감마당’이 폐막식으로 열린다. 참가자들은 최부자 육훈과 ‘우리 집 가훈’을 붓글씨로 써 보는 체험을 통해 선조들의 삶의 지혜를 되새기고, 가족과 이웃, 공동체가 함께 지켜 나갈 가치를 생각해 보는 시간을 갖는다.

동국대학교 WISE캠퍼스 인문도시사업단은 앞으로도 경주의 인문자산을 발굴하고 시민과 함께 나누는 다양한 프로그램을 통해 지역의 인문학적 가치를 확산시킨다는 계획이다.