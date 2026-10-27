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[속보] 구룡마을 화재로 강남 인근까지 연기 발생

이대희 기자  |  기사입력 2026.10.27. 16:25:54

27일 서울시 강남구 개포동의 구룡마을에서 화재가 발생해 다량의 연기가 인근으로 번지고 있다.

※자세한 내용은 추후 추가됩니다.

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