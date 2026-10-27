농어촌공사, AI 스마트농업 확산 본격화…농업용수·청년농 창업 해법 모색

▲국정이음회의(고흥 스마트팜 혁신밸리 시설견학) .2026.10.27.ⓒ농어촌공사

한국농어촌공사가 인공지능(AI) 기반 스마트농업 확산과 고도화를 위해 정부와 관계 기관, 청년농업인 등 현장 관계자들과 머리를 맞댔다.

농어촌공사는 27일 전남광주 고흥 스마트팜 혁신밸리 지원센터에서 '인공지능 기반 스마트농업 고도화 및 확산 전략'을 주제로 'KRC 국정이음 테마회의'를 개최했다.

이번 회의는 농업을 국가전략산업으로 육성하기 위한 국정과제의 실행력을 높이고 스마트농업 정책이 농업 현장에서 실질적인 성과로 이어질 수 있도록 마련됐다.

이날 행사에는 농림축산식품부와 광주특별시, 고흥군을 비롯해 농림수산식품교육문화정보원, 한국농업기술진흥원 등 관계 기관과 농산업체, 선도 농가, 청년농업인 등 40여 명이 참석했다.

참석자들은 스마트농업 확산을 위한 정책과 기술 현황을 공유하고 현장에서 발생하는 문제점과 개선 방안을 논의했다.

농어촌공사는 스마트농업 사업 추진 현황과 확산 방안, 스마트온실 빅데이터 활용 연구 성과를 소개했다.

농림수산식품교육문화정보원은 스마트농업 데이터 표준화를, 한국농업기술진흥원은 AI 기술과 농업 기자재의 현장 확산 방안을 각각 발표했다.

이어진 종합토론에서는 지역별 스마트농업 육성계획 수립과 농업용수의 안정적 공급, 청년농 창업 컨설팅, 스마트농업 장비 규격화 등이 주요 의제로 다뤄졌다.

특히 온실 시공 기준 고도화와 대규모 온실 운영을 위한 인력 관리, 청년농업인의 창업자금 및 부지 확보 문제 등 실질적인 현장 애로사항에 대한 의견이 집중적으로 제기됐다.

농어촌공사는 이날 논의된 과제 가운데 시급성과 현장 체감도가 높은 사안을 우선 검토하고 중장기 과제는 관계 기관과 협력해 구체적인 이행 방안을 마련할 계획이다.

회의 이후 참석자들은 스마트팜 혁신밸리 청년보육온실을 방문해 환경제어실과 재배시설 등을 살펴보고 교육생들과 영농 운영 및 농산물 유통·판매 과정에서 겪는 어려움과 정책 개선사항을 공유했다.

한편 농림축산식품부는 '제1차 스마트농업 육성 기본계획(2025~2029년)'에 따라 스마트온실 도입률을 35%까지 높이기 위한 보급 확대 정책을 추진하고 있다.

김인중 한국농어촌공사 사장은 "스마트농업 전반에 대한 폭넓은 논의를 통해 정책이 실제 성과로 이어지는 데 필요한 과제를 확인할 수 있었다"며 "현장의 의견이 정책과 사업에 반영되도록 관계 기관과 협력하고 스마트농업 확산과 고도화를 뒷받침해 농업이 국가전략산업으로 성장할 수 있도록 지원하겠다"고 밝혔다.