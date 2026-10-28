"남원~장수 고속도로 건설하자"…장수군·민주당 예산·정책 간담회 '맞손'

전북자치도 장수군과 더불어민주당이 '남원~장수 간 고속도로 건설' 등 현안 추진을 위해 정책 간담회를 갖는 등 함께 대응해 나가기로 했다.

28일 장수군에 따르면 이틀 전 군청 2층 회의실에서 지역 현안 해결과 국가예산 확보를 위해 더불어민주당 관계자들과 예산정책 간담회를 열고 핵심 사업 추진을 위한 협력체계를 강화했다.

이번 간담회는 지역 핵심 사업을 국가계획에 반영하고 국비 확보 가능성을 높이기 위해 정치권과 행정 간 협력을 강화하고 공조 체계를 공고히 하기 위해 마련됐다.

▲장수군과 더불어민주당이 '남원~장수 간 고속도로 건설' 등 현안 추진을 위해 정책 간담회를 갖는 등 함께 대응해 나가기로 했다. ⓒ장수군

박희승 국회의원을 비롯해 최훈식 장수군수, 문재표 군의회 부의장 및 군의원, 군 간부공무원 등 30여 명이 참석한 이날 간담회에서 장수군은 국가예산 확보 대상사업과 공모사업, 지역 주요 현안을 설명했다.

또 정부 정책과 국가계획 반영, 관계 부처 협의 등을 위한 정치권의 적극적인 지원과 협조를 요청했다.

주요 건의 사업으로는 △남원~장수간 고속도로 건설 △국도 위험도로 개선사업 △호남권 소방심신수련원 유치 △장수 양수발전소 유치 △피지컬 AI 기반 축산로봇 실증클러스터 구축 △토옥동계곡 국립자연휴양림 조성 총 11건이 제시됐다.

두 기관은 교통 여건 개선과 미래산업 기반 구축, 산림휴양자원 확충 등 군민 생활과 지역 발전에 밀접한 사업들이 원활하게 추진될 수 있도록 사업별 지원이 시급하다는 점을 강조했다.

박희승 국회의원은 "장수군의 주요 현안사업이 실직적인 성과로 이어질 수 있도록 국가계획 반영과 국비확보에 적극 노력하겠다"며 "사업추진에 필요한 제도적 측면도 면밀히 살펴 중앙부처와의 협의와 국가차원의 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

최훈식 장수군수는 "그동안 장수군의 주요 현안 해결과 국가예산 확보를 위해 힘을 보태주신 박희승 의원님께 감사드린다"며 "사업들이 실질적인 성과로 이어질 수 있도록 국회와 긴밀히 협력하고 군에서도 필요한 준비와 대응에 최선을 다하겠다"고 말했다.

장수군은 앞으로도 중앙정치권과 전북자치도, 관계기관과의 협력을 지속적으로 강화해 군정 핵심사업의 추진 동력을 확보하고 지역 발전을 위한 국가예산 확보에 행정력을 집중할 계획이다.